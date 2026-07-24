SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    El Jardín de Olivia. Foto: Mega

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del jueves 23 de julio de 2026

    Estos son los programas más vistos el jueves 23 de julio, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. El Jardín de Olivia
    2. Reunión de Superados
    3. Dale Play
    4. Volverías con tu Ex 2
    5. Meganoticias Prime
    6. Contigo en Directo
    7. CHV Noticias Central
    8. Qué Dice Chile
    9. Ahora Caigo
    10. Teletrece
    Rating 23 de julio. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, viernes 24 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 24 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    3.
    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 23 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    5.
    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    ¿Qué es y cómo se aplica la Ficha FIBE en una emergencia?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    De la lluvia al calor intenso: pronostican hasta 35 °C en estas regiones

    Servicios

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Las 74 comunas donde se posterga el pago de impuestos por los efectos del sistema frontal

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal
    Chile

    Revisa las medidas de apoyo de BancoEstado para clientes afectados por el sistema frontal

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Karen Rojo y abona 1.463 días que estuvo recluida en Países Bajos

    El Rana enfrenta formalización por crimen del carabinero Marcos Cosme: Fiscalía pide prisión preventiva y detalla ataque

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía
    Negocios

    Caso Sartor: Victoriano Cerda y Marcelo Pesce declararon esta semana en la Fiscalía

    AmCham Chile impulsará agenda público-privada para promover la revisión de los aranceles aplicados por EE.UU.

    Los productos chilenos que se salvan del arancel de castigo de Estados Unidos y los que no

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué regiones de Chile habrá lluvia hoy, según el pronóstico

    La “esponja” que actuó como escudo natural para Valdivia durante el reciente temporal, según especialistas

    No solo daños materiales: los riesgos para la salud que dejan los anegamientos y el temporal en Chile (y cómo evitarlos)

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins
    El Deportivo

    “No estuvo a la altura”: en Argentina apuntan a Boca Juniors tras el ajustado triunfo ante O’Higgins

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    El gran paso de Joaquín Larrivey: la crucial determinación que adoptó la figura de Deportes Concepción

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027
    Cultura y entretención

    Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama en 2027

    Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca
    Mundo

    Trump y Netanyahu se reunirán el próximo martes en la Casa Blanca

    Reino Unido responde a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día para defenderse de un ataque

    A un mes de terremotos en Venezuela: Médicos Sin Fronteras asegura que necesidades más urgentes son acceso a agua potable, refugio y salud mental

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños