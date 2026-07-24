Presidente de SalmónChile pide que Kast viaje a Estados Unidos y le diga a Trump que “somos países aliados”

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tomó la decisión ayer jueves al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, al considerar que 60 economías no impusieron ni fiscalizaron con suficiencia sus propias prohibiciones a la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.

Entre ellas, Chile, que fue una de las 39 economías que quedó con el arancel más alto. El país quedará ahora con una tasa de 12,5%.

Este arancel comienza justo cuando terminaba el plazo de aplicación de las tarifas transitorias que puso el gobierno de Donald Trump a una larga lista de países en febrero pasado, luego que la Corte Suprema de EE.UU. eliminó los aranceles impuestos por el gobernante en abril de 2025, durante el llamado Día de la Liberación.

Entre los sectores productivos más afectados por esta imposición es el salmón, que por lo demás su principal destino es Estados Unidos concentrando cerca del 30,5% del volumen total exportado, con preferencia por el salmón fresco refrigerado. Le sigue Japón con representa alrededor del 19,2% de los envíos, destacando como el principal comprador de salmón congelado, luego aparece Brasil que absorbe cerca del 18,2% del volumen de las exportaciones chilenas. Rusia y China con cuotas cercanas al 5,4% y 5,2% del volumen, respectivamente.

En términos de montos, las cifras del Banco Central (BC) muestran que, en los primeros tres meses del 2026, el salmón y la trucha alcanzaron ventas por US$ 1.990 millones FOB. Lo que reflejó un crecimiento de 8% comparado con el mismo lapso del año anterior.

Dado este escenario, el presidente de SalmónChile, Patricio Melero, la calificó como “una mala noticia” y añadió en Desde La Redacción de La Tercera que “es decepcionante el que Estados Unidos no haya acogido nuestra petición, de que el salmón chileno, por no competir con Estados Unidos quedara excluido. Entonces, nuestro argumento cuando estuvimos en Washington a fue decirle, ¿para qué le pone usted aranceles al salmón chileno si no compite con la industria local y genera un enorme beneficio al consumidor norteamericano? Nos sentimos decepción de que estos argumentos no hayan sido escuchados, y vemos que sí fueron escuchados para otros países”.

Y añadió que “pongo fichas a un pronto viaje del presidente Kast a Estados Unidos y que pueda estar cara a cara con el presidente Trump.

A juicio del líder gremial, Kast debería decirle a Trump: ‘Mira, nosotros somos aliados, tenemos afinidades, usted no tenía afinidades con el gobierno anterior, tiene afinidades con el gobierno actual, ayudémonos recíprocamente’“, dijo, agregando que ”esperamos mayor comprensión, mayores fundamentos, valorar el nuevo marco de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Chile. Con franqueza, no se ha notado todavía el cambio de gobierno. Pareciera ser que seguimos en otro signo (político). Si somos buenos aliados comerciales tenemos relaciones más fluidas”.

Revisa la entrevista completa acá: