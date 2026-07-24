Reino Unido responde a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día para defenderse de un ataque

El Gobierno de Reino Unido ha respondido a Irán que el Ejército está listo 24 horas al día, los 7 días de la semana para defenderse de un eventual ataque iraní, después de que Teherán haya asegurado que el país es un objetivo legítimo tras haber permitido usar bases británicas para el lanzamiento de ataques estadounidenses en el país centroasiático.

En unas declaraciones recogidas por el diario ‘Telegraph’, el Ejecutivo británico ha replicado a las amenazas de la República Islámica diciendo que las Fuerzas Armadas están “preparadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para defender” a Reino Unido de “cualquier tipo de ataque, ya sea en su territorio o desde el extranjero”.

Igualmente ha incidido en que mantiene un enfoque por niveles respecto a defensa antiaérea y antimisiles, tanto de la Marina Real, el Ejército Británico y la Fuerza Aérea Real, “equipados con una amplia gama de capacidades avanzadas, en estrecha colaboración con nuestros aliados de la OTAN”.

“La postura de Reino Unido ante el conflicto sigue siendo la misma: estamos comprometidos a defender a nuestro pueblo, nuestros intereses y a nuestros aliados, actuando de conformidad con el Derecho Internacional y sin dejarnos arrastrar a un conflicto más amplio”, ha afirmado el Gobierno británico, que con la llegada de Andy Burnham ha continuado la política de permitir operaciones militares estadounidenses, en el marco de la guerra contra Irán.

Este mensaje llega después de que Irán haya puesto en la mirilla a Reino Unido, después del ataque estadounidense con un bombardero B-1 desplegado en la base aérea de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el suroeste de Reino Unido.

El aviso ha sido reiterado este mismo viernes por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha dicho que la “participación, cooperación o asistencia en la comisión de actos de agresión contra Irán generará responsabilidad internacional para las partes involucradas”.

De esta forma, ha indicado que Teherán “se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias en el marco de la legítima defensa”.