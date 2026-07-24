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    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    Los albos enfrentarán a Limache este viernes, en Macul, en el retorno de la competencia criolla. Nuevamente, Fernando Ortiz arranca un ciclo sin tener las piezas que solicitó a la dirigencia, aunque celebra .

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ortiz dirigiendo a Colo Colo frente a Coquimbo. (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este viernes, Colo Colo recibirá a Limache. Frente a los tomateros, los albos iniciarán la segunda parte del calendario, con una misión concreta: concretar con el título una campaña inobjetable en la primera fracción del año. El Cacique sumó 12 victorias y tres derrotas en la instancia inicial. Con un histórico 80 por ciento de rendimiento, le saca diez puntos de ventaja a Universidad Católica.

    Fernando Ortiz pidió refuerzos para fortalecer una estructura que funciona, pero que, igualmente, necesita variantes. Los encargos del estratega están suficientemente claros: solicitó un arquero, un volante creativo y un extremo. Eso sí, hay quienes, como Arturo Vidal, que prefieren que no lleguen incorporaciones.

    Sin refuerzos y con una ansiada renovación: cómo llega Colo Colo al reinicio de la Liga de Primera

    El plantel albo realizó la intertemporada en Colombia, hasta donde no llevó caras nuevas. Al regreso, tampoco las tuvo. A comienzos de esta semana, se esperaban novedades. Se llegó a convocar una reunión de directorio para ratificar la primera incorporación: el meta uruguayo Santiago Mele. El portero, quien integró la nómina de Marcelo Bielsa en el Mundial, aparecía como una carta de lujo ante la incertidumbre respecto del retorno de Fernando de Paul y la inestabilidad en el rendimiento de Gabriel Maureira, quien asumió el pórtico albo en ausencia de Tuto.

    Teóricamente, se trataba de un trámite. Sin embargo, la instancia terminó por abortar la operación. Aunque inicialmente había un acuerdo con el golero y con el Monterrey para su préstamo, finalmente el entorno del guardameta cambió las condiciones, lo que irritó a los albos. El presidente Aníbal Mosa asumiría la conducción de las negociaciones, aunque la prensa argentina le atribuye un destino distinto al arquero: Independiente le planteó una ventajosa propuesta y tentó a los mexicanos con una opción de compra por US$ 3 millones. Para los albos, imposible de competir.

    El último nombre para la portería es tan atractivo como complejo: Lawrence Vigouroux. El portero goza de estabilidad en el Swansea, de la Championship inglesa y, por estos días, desarrolla la pretemporada con su equipo, en Alemania. Su llegada es virtualmente imposible. También se ha mencionado a Luis Inglotti, de Atlético Tucumán.

    Gabriel Maureira, en el duelo ante Universidad de Concepción (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    El volante creativo

    Para el mediocampo Ortiz pidió a un viejo conocido: Diego Valdés. Lo dirigió en el América y conoce de sobra las virtudes que el exaudino puede aportarle al funcionamiento del equipo albo. Hay otro factor: al estratega no termina de convencerle Claudio Aquino, uno de los jugadores más caros del plantel. Advierte cierta desidia en su trabajo e incluso en los entrenamientos. Ahí radica, de hecho, que haya pedido una nueva pieza en ese puesto.

    Valdés está dispuesto a volver a Chile, pero tiene contrato con Vélez Sarsfield. Los albos apuestan a las dificultades económicas que atraviesa el equipo de Liniers (le adeuda tres meses de salario al plantel) como argumento para conseguir la libertad. Sin embargo, los transandinos quieren una compensación. Además, Guillermo Barros Schelotto lo tiene en cuenta. “Hoy, a Valdés y (Tobías) Andrada los tengo en mi cabeza. Veo difícil que salgan de Vélez porque queda poco tiempo para traer a alguien y también porque se les termina la posibilidad a los otros clubes”, declaró el DT, en las últimas horas. De hecho, lo tiene en cuenta para el duelo ante Instituto de Córdoba, en el José Amalfitani.

    El renovado

    En Macul, al menos, celebran el cierre de una tratativa compleja: la de la renovación de Leandro Hernández. Finalmente, se selló el acuerdo entre los albos y el alero, uno de los que ha ganado notoriedad con Ortiz en la banca. “Nos alegra muchísimo la extensión de contrato de Leandro Hernández. Esperamos que esta oportunidad le permita seguir expresándose deportivamente como lo ha hecho en el último tiempo y no tenemos ninguna duda de que lo va a seguir haciendo”, expresó Jaime Pizarro, el director deportivo del club albo.

    El capitán de la escuadra que obtuvo la Copa Libertadores de América en 1991 celebró el acuerdo como parte de una política institucional para retener a los talentos formados en casa. “Eso ha permitido que hoy día todos los jugadores formados en casa tengan contratos vigentes con un periodo bastante más extenso. Eso es un paso significativo que tiene que ver con dos elementos bien importantes. El primero seguir promoviendo jugadores jóvenes, uno de los últimos en incorporarse al plantel fue Felipe Raipán, él también ha firmado su contrato”, expresó.

    “Y el resto de los jugadores también ya tienen su mayor duración en sus respectivos contratos. Eso es importante y nos permite en lo deportivo seguir trabajando en este proyecto, así que es una muy buena noticia”, complementó.

    Sin Correa ni Sosa

    Fernando Ortiz tiene decidida la formación que enfrentará a los tomateros. El estratega podrá contar con Jonathan Villagra, aunque lamenta dos ausencias claves: por suspensión, no estarán disponibles Joaquín Sosa ni Javier Correa. El primero purga sanción por su participación en los incidentes posteriores a la victoria sobre Universidad Católica. El delantero, por las tres fechas de castigo que recibió después de las ácidas criticas contra el actuar del juez Nicolás Gamboa en el choque ante Huachipato, por la Copa de la Liga.

    En el lugar de Sosa jugará Erick Wiemberg mientras que por Correa actuará Maximiliano Romero.

    Los albos formarán con Maureira; Villagra, Vidal y Wiemberg; Rojas, Alarcón, Méndez, Madrid, Ulloa; Hernández y Romero.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizSantiago MeleLeandro HernándezLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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