Colo Colo vive un panorama auspicioso. Lidera con comodidad la Liga de Primera, en la que le saca diez puntos de ventaja a Universidad Católica, su perseguidor más cercano, y, con el empate ante Recoleta, avanzó en la Copa Chile. Los albos, que se despidieron tempranamente en la Copa de la Liga, se enfocan en ambos frentes con la finalidad de obtener títulos y la clasificación internacional que, este año, extrañaron tanto en lo futbolístico como en lo económico.

Sin embargo, los albos aún sienten que tienen un margen de mejora, aunque difieren respecto de la forma en cómo alcanzar ese alza en el nivel. Como suele acontecer cada vez que se abre la ventana de fichajes, el análisis se enfoca en las eventuales necesidades del plantel. En Macul, las posturas no coinciden.

Los refuerzos dividen a Colo Colo: las posturas en pugna para estructurar el plantel albo de cara al segundo semestre

Fernando Ortiz quiere refuerzos. De hecho, como informó El Deportivo, hace un par de semanas entregó una lista. “He hablado con el presidente. Él está al tanto del pedido que he hecho para que se sume alguien. Están en pleno trabajo de eso. Esperemos que lo podamos contar en esa mini pretemporada que haremos en Colombia. Si digo un nombre, siempre se entorpece la negociación cuando está metido Colo Colo. Esperemos que la gente que tenga que hacerlo, haga el trabajo correcto”, apuntó el estratega, después del choque ante los recoletanos. La misión está a cargo del director deportivo, Jaime Pizarro y del gerente técnico, Daniel Morón.

El estratega aludió, incluso, a la opción de que Diego Valdés llegue a Macul. “Ya lo dije antes, todo jugador chileno quiere venir a jugar a Colo Colo. No me sorprende el interés que pueda tener Diego o otro jugador que esté afuera o dentro de nuestra liga. Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en América, pero todo jugador quiere venir a jugar a Colo Colo. Lo quiero y estimo mucho, lo abrazo cada vez que lo veo”, expresó, respecto de la cercanía con el mediocampista formado en Audax Italiano.

Aníbal Mosa. De fondo, Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Aníbal Mosa, sin embargo, fue bastante más cauteloso. “Estamos trabajando, como habrán podido hablar con Jaime o con Daniel. Estamos trabajando con el cuerpo técnico de manera muy coordinada. Una vez que tengamos noticias, las daremos a conocer”, sostuvo. De hecho, fue cuidadoso para no ventilar los puestos en que se buscan nuevas piezas. “Lo único que puedo decirles a los colocolinos es que estamos trabajando”, insistió.

Finalmente, eso sí, admitió que no fichar nuevos jugadores es una opción. “Es posible, pero creo que nosotros, con las conversaciones que hemos tenido con el cuerpo técnico, con Jaime y el directorio, podemos reforzar el plantel”, explicó.

Cierran la puerta

Sin embargo, dos voces importantes optar por un camino distinto: no tocar el actual plantel. “No voy a cambiar el pensamiento. Lo tengo súper claro. Sé el equipo que tenemos, los jugadores que hay. Seguramente en la segunda parte vamos a estar todos”, enfatizó Arturo Vidal, quien ha establecido insistentemente que los albos no necesitan nuevas incorporaciones para conseguir sus objetivos.

En el mismo sentido, el Rey celebró que los jugadores más jóvenes del plantel sigan sumando minutos en el campo de juego.

El mediocampista no fue el único referente que manifestó esa postura. “Para mí, no debería sumar a nadie más. Colo Colo tiene un solo campeonato, le ha dado oportunidad a la gente más joven, que ha respondido. Por lo tanto, yo creo que no. Para el próximo año sí, pero para este año debería seguir con lo mismo. Un solo campeonato, buen plantel, no tiene problema”, declaró Carlos Caszely, para muchos, el máximo ídolo del club popular.