Ricardo García es chileno y estuvo en el Mundial. Muy cerca del campo de juego. El analista desempeñó un rol clave: fue uno de los encargados de proveer de información a Sebastián Beccacece, el técnico de Ecuador. La experiencia y el ciclo terminaron con la derrota ante México.

Hoy, su mirada está puesta en el futuro. “Estuve en Ecuador desde febrero de 2025. Terminó nuestro contrato y no se sabe qué sigue. Estoy en Chile, disponible para nuevos proyectos. Me gustaría trabajar en algún club grande o en la Selección“, afirma. A la Roja estuvo asociado en su momento más glorioso: era parte del staff en los títulos de América de 2015 y 2016. Su misión, además de revisar a los rivales, era detectar talento potencialmente seleccionable en el exterior.

De ‘espía’ de la Roja a escudero de Beccacece: la historia del chileno que sí fue al Mundial

El vínculo con el combinado del Guayas partió por una urgencia. “Estaba en Palestino y Beccacece me llamó, en enero. Le faltaba un analista. Obvio que le dije que sí”, recuerda. A partir de ahí, la experiencia coincidió con los buenos resultados. “Hasta antes del Mundial no habíamos perdido ningún partido. Vinimos a Chile, fuimos a Perú, partidos difíciles. Después, vinieron los amistosos. Fue una linda experiencia estar con la generación dorada ecuatoriana. Aprendí mucho de su fútbol. Iba a ver todos los partidos de la competencia local”, detalla García.

Esa exposición le permite conclusiones irrefutables en la comparación con la actualidad de los futbolistas nacionales. "Para mí, físicamente son superiores. Técnicamente, somos muy parecidos. Quizás, un poco mejores los chilenos. Después, son muy desordenados tácticamente. Por eso les llevan los jugadores a los 16 años a Europa, por lo físico. Independiente del Valle ha vendido como cinco. Se los llevan como apuesta, aunque les salgan buenos o malos", resalta.

Ricardo García, en el Mundial.

García repara, incluso, en un factor geográfico. “Vienen casi todos de Esmeralda. De los 26 de la lista, diez eran de allá”, especifica. La explicación es física. “Hay una cuestión de biotipo. Físicamente son de otro nivel. Tienen una genética distinta a la nuestra. El fútbol hoy es físico”, establece.

Jugar y jugar

Hay más elementos fundamentales. El principal, dice García es el interés de los niños y jóvenes ecuatorianos por practicar fútbol. En Esmeraldas, de hecho, esa vocación se extiende a otros deportes. “Los más jóvenes están viendo a sus ídolos. Juegan mucho fútbol porque, además, están las condiciones para que lo hagan. En un parque La Carolina, hay 15 canchas gratis. Y todos quieren ir a las escuelas de Independiente del Valle. Y juegan en la calle, algo que en Chile se ve cada vez menos”, puntualiza.

Después, menciona los esfuerzos que realizan los clubes, con un ejemplo específico. “Independiente del Valle tiene un complejo de nivel europeo, donde tiene a los niños, los alimenta y les enseña inglés para que vayan a jugar afuera. Son de lugares pobres. Los padres prefieren que se queden ahí en las vacaciones. Apuestan, invierten. Independiente tiene escuelas en todo Ecuador y, además, tiene escuelas de elite. Desde pequeños, saben las cualidades que tienen los jugadores y los van formando”, añade..

Finalmente, analiza la campaña de Ecuador en el Mundial “Contra Costa de Marfil hicimos un buen partido y recibimos un gol al final. Los jugadores habían dado todo. Ellos tenían suplentes muy buenos. Contra Curazao, el arquero se jugó la vida. Ante Alemania hicimos el mejor patrtido del torneo. Con México ya nos empezó a afectar todo, el cansancio, los viajes, la altura y el ruido. Antes del partido, nos fueron a molestar al hotel”, repasa.

Finalmente, desdramatiza la salida de Beccacece y, en la práctica, de todos sus colaboradores, una realidad que lo incluye. “Lo de Sebastián fue término de contrato, nada más. Todos teníamos contrato hasta que terminara la participación de Ecuador en el Mundial”, precisa.