SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Datos personales: la cuenta regresiva

    Karin MoorePor 
    Karin Moore

    En mayo de este año, credenciales de funcionarios públicos fueron comprometidas y utilizadas para extraer información ciudadana desde sistemas de la Tesorería General de la República y el Registro Civil. No fue un ataque sofisticado a la infraestructura del Estado. Fue algo peor: accesos con usuario y contraseña válidos, obtenidos por terceros mediante técnicas elementales. La Agencia Nacional de Ciberseguridad informó, aclaró distinciones técnicas y describió lo ocurrido, pero evitó la pregunta incómoda: por qué esas credenciales circulaban sin controles adecuados. Si el propio Estado no logra proteger sus accesos, la pregunta sobre qué podemos esperar del sector privado se responde sola.

    Ese es el escenario en el que Chile se prepara —o debería estarse preparando— para la entrada en vigencia plena de la Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales, el 1 de diciembre de 2026. No se trata de una actualización normativa menor. Es un cambio de paradigma: se crea una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades para fiscalizar, sancionar y certificar; se establecen multas que pueden alcanzar el 4% de los ingresos anuales de una organización; y el tratamiento negligente o ilícito de datos puede configurar responsabilidad penal bajo la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos. El incumplimiento deja de ser un riesgo tolerable para convertirse en una amenaza existencial.

    La nueva ley debería leerse en conjunto con la Ley Marco de Ciberseguridad, ya vigente. Ambas comparten un supuesto básico: la información personal de los ciudadanos merece protección efectiva, no declarativa. Pero los incidentes de mayo revelaron que incluso bajo ese marco, la respuesta institucional operó en modo reactivo. Una agencia de ciberseguridad que comunica filtraciones sin rendir cuenta de los estándares preventivos que debieron exigirse antes, no cumple a cabalidad su función. La futura Agencia de Datos Personales hereda ese contexto y esa deuda.

    Aquí aparece una tensión central: la ley se aplica por igual a toda persona natural o jurídica. Una pyme enfrenta, en principio, las mismas obligaciones que una gran corporación o un ministerio. La normativa contempla que la Agencia diferencie estándares según tamaño, pero esa diferenciación es facultativa, no automática. Si no se desarrollan guías prácticas, modelos tipo y criterios proporcionados antes de diciembre, la igualdad formal encubrirá una desigualdad real: mismas exigencias para capacidades radicalmente distintas. Mientras las grandes empresas pueden absorber el costo de compliance como inversión, para una empresa mediana una multa del 4% es una sentencia de cierre.

    Pero ni la mejor regulación ni la sanción más severa resuelven lo que en definitiva es un problema cultural. La mayoría de las futuras infracciones no provendrán de actores maliciosos, sino de prácticas consolidadas que nadie cuestionó: recopilar más datos de los necesarios porque siempre se hizo así, compartir bases entre áreas sin registro, no saber quién responde ante una brecha. Cambiar esos hábitos exige que la protección de datos deje de ser un problema delegado al área de informática o al departamento legal y se convierta en responsabilidad transversal, desde el directorio hasta la operación diaria.

    Diciembre llega para todos. Lo que distingue a quienes estarán preparados no es solo el presupuesto destinado a cumplir la norma, sino haber entendido que la confianza digital es hoy un activo estratégico. En un mundo donde las filtraciones destruyen reputaciones construidas durante décadas, la protección de datos no es un gasto defensivo: es la condición mínima para operar con legitimidad.

    *La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC y directora de empresas

    Más sobre:OpiniónDatos personales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Montalva (PPD) cuestiona acuerdo de senadores Celis y Carvajal con Quiroz y advierte: “No pueden prometer más de lo que tienen”

    Diputado Raúl Soto por invariabilidad tributaria: “Ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia”

    Luego de cuatro años en Europa: Países Bajos autoriza entrega de exalcaldesa Karen Rojo para su extradición a Chile

    “Prefiero pecar de ingenua”: senadora Núñez mantiene expectativa de lograr un acuerdo con el PS por la megarreforma

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia: “Habrá proceso de empalme con o sin el gobierno saliente”

    Lo más leído

    1.
    Inteligencia artificial y derecho internacional

    Inteligencia artificial y derecho internacional

    2.
    Kast: 5 pasos para una coalición

    Kast: 5 pasos para una coalición

    3.
    La ola naranja latinoamericana: Voto de castigo y giro a la derecha

    La ola naranja latinoamericana: Voto de castigo y giro a la derecha

    4.
    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    5.
    Gobernar también es escuchar

    Gobernar también es escuchar

    6.
    Densificación en torno a corredores de transporte

    Densificación en torno a corredores de transporte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Marruecos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 9 de julio: todo el servicio está disponible

    Alcalde González por sistema frontal: “Hoy día somos famosos (...) pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”
    Chile

    Alcalde González por sistema frontal: “Hoy día somos famosos (...) pero yo no quiero que se olviden de Corral en una semana más”

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Montalva (PPD) cuestiona acuerdo de senadores Celis y Carvajal con Quiroz y advierte: “No pueden prometer más de lo que tienen”

    Fernando García es reelegido como presidente de Asimet
    Negocios

    Fernando García es reelegido como presidente de Asimet

    AstraZeneca se derrumba en bolsa tras fracaso de ensayo clínico para fármaco cardíaco

    Precio del petróleo se toma un respiro tras el fuerte salto provocado por los ataques de EE.UU. a Irán

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas
    Tendencias

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Pierluigi Collina tapa el sol: timonel de árbitros de la FIFA valida decisiones en el duelo entre Argentina y Egipto
    El Deportivo

    Pierluigi Collina tapa el sol: timonel de árbitros de la FIFA valida decisiones en el duelo entre Argentina y Egipto

    De ‘espía’ de la Roja a escudero de Beccacece: la historia del chileno que sí fue al Mundial

    Los refuerzos dividen a Colo Colo: las posturas en pugna para estructurar el plantel albo de cara al segundo semestre

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026
    Cultura y entretención

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Festival Internacional de Magia Pata de Cabra llega en julio al Teatro Municipal de Las Condes

    León y Cociña se unen a músico de Air en nueva cinta: “Es nuestra película más lineal y narrativa”

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina
    Mundo

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia: “Habrá proceso de empalme con o sin el gobierno saliente”

    Irán afirma que los ataques de Estados Unidos “afectan gravemente” a la “reapertura gradual” del estrecho de Ormuz

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa