SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    FNE descarta riesgos para la competencia en caso de una ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto

    Ante el TDLC, la FNE descartó riesgos a la libre competencia en licitación de buses del Aeropuerto de Santiago ante el rol del transporte público y la conexión con dicho recinto.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) descartó que una posible ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto genere riesgos para la libre competencia, en especial para el mercado que opera con los servicios de buses hacia y desde el Aeropuerto de Santiago.

    La FNE presentó su mirada sobre el tema ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y en el marco de una consulta realizada por Centropuerto S.A, firma que presenta el servicio de transporte vía bus desde estaciones de metro hasta y desde el Aeropuerto de Santiago.

    La firma, según explica la FNE, afirmaba que una eventual ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto generaba riesgos de competencia para los eventuales adjudicatarios de la licitación para el servicio de transportes en ese sector.

    Ante este contexto y en una audiencia pública realizada este miércoles, la institución dijo que revisó las condiciones de la licitación, las características del mercado y los posibles efectos de una eventual ampliación del sistema RED dentro del aeropuerto.

    En cuanto a la licitación, la FNE dijo que sus bases permiten competir por tarifas, contemplan más de un operador y establecen requisitos objetivos y no discriminatorios, cumpliendo así con los criterios previamente fijados por el TDLC.

    En cuanto al mercado y la eventual ampliación de los recorridos de RED, la FNE indicó que, “si bien los servicios de buses licitados y el sistema RED son competidores relativamente cercanos para los usuarios más sensibles al precio, considera poco probable que el sistema RED amplíe sus recorridos dentro del aeropuerto en el corto o mediano plazo, ya que no hay actualmente una intención por parte de la autoridad competente en dicho sentido”.

    Además, afirmó que, de darse esa ampliación, “se trataría de un escenario eventual que no distorsiona el proceso competitivo de la licitación, pues afectaría por igual a todos los oferentes”.

    “Aun si dicha expansión llegara a concretarse, los buses dedicados seguirían ofreciendo características distintas, como viajes más directos, acceso a terminales y facilidades para transportar equipaje, concluyendo que su efecto en la competencia sería acotado”, dijo.

    A la fecha, el servicio de buses desde y hacia el Aeropuerto de Santiago lo ofrecen las empresas de Centropuerto y Trubus, donde el precio de un viaje ronda un poco más de los $2.000, con espacio especial para llevar las maletas y conexión directa a los terminales nacional e internacional.

    En tanto, el servicio de RED cobra el pasaje de transporte habitual ($795) y llega hasta la estación intermodal Aeropuerto, ubicada a un costado del estacionamiento Pehuén de la terminal aérea, y de ahí la concesionaria tiene buses de acercamiento gratuitos para los terminales nacional e internacional. Su punto de ida y retorno, con seis estaciones entremedio, es la estación de metro Pajaritos.

    Más sobre:EmpresasAeropuertoFNETransporteRED

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    Aluvión en Corral y más de 210 mm de agua en Valdivia son los mayores estragos del sistema frontal declarado en ocho regiones

    Lo más leído

    1.
    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    2.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    3.
    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    4.
    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    5.
    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    6.
    Caso Australis cierra un camino: Joyvio renuncia a ir a la Suprema tras fallo adverso

    Caso Australis cierra un camino: Joyvio renuncia a ir a la Suprema tras fallo adverso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio
    Chile

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6
    Negocios

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile
    El Deportivo

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

    En vivo: España, con Lamine Yamal, enfrenta a Bélgica por el paso a las semifinales del Mundial

    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico
    Cultura y entretención

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa