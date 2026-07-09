FNE descarta riesgos para la competencia en caso de una ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) descartó que una posible ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto genere riesgos para la libre competencia, en especial para el mercado que opera con los servicios de buses hacia y desde el Aeropuerto de Santiago.

La FNE presentó su mirada sobre el tema ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y en el marco de una consulta realizada por Centropuerto S.A, firma que presenta el servicio de transporte vía bus desde estaciones de metro hasta y desde el Aeropuerto de Santiago.

La firma, según explica la FNE, afirmaba que una eventual ampliación de los recorridos del sistema RED dentro del aeropuerto generaba riesgos de competencia para los eventuales adjudicatarios de la licitación para el servicio de transportes en ese sector.

Ante este contexto y en una audiencia pública realizada este miércoles, la institución dijo que revisó las condiciones de la licitación, las características del mercado y los posibles efectos de una eventual ampliación del sistema RED dentro del aeropuerto.

En cuanto a la licitación, la FNE dijo que sus bases permiten competir por tarifas, contemplan más de un operador y establecen requisitos objetivos y no discriminatorios, cumpliendo así con los criterios previamente fijados por el TDLC.

En cuanto al mercado y la eventual ampliación de los recorridos de RED, la FNE indicó que, “si bien los servicios de buses licitados y el sistema RED son competidores relativamente cercanos para los usuarios más sensibles al precio, considera poco probable que el sistema RED amplíe sus recorridos dentro del aeropuerto en el corto o mediano plazo, ya que no hay actualmente una intención por parte de la autoridad competente en dicho sentido”.

Además, afirmó que, de darse esa ampliación, “se trataría de un escenario eventual que no distorsiona el proceso competitivo de la licitación, pues afectaría por igual a todos los oferentes”.

“Aun si dicha expansión llegara a concretarse, los buses dedicados seguirían ofreciendo características distintas, como viajes más directos, acceso a terminales y facilidades para transportar equipaje, concluyendo que su efecto en la competencia sería acotado”, dijo.

A la fecha, el servicio de buses desde y hacia el Aeropuerto de Santiago lo ofrecen las empresas de Centropuerto y Trubus, donde el precio de un viaje ronda un poco más de los $2.000, con espacio especial para llevar las maletas y conexión directa a los terminales nacional e internacional.

En tanto, el servicio de RED cobra el pasaje de transporte habitual ($795) y llega hasta la estación intermodal Aeropuerto, ubicada a un costado del estacionamiento Pehuén de la terminal aérea, y de ahí la concesionaria tiene buses de acercamiento gratuitos para los terminales nacional e internacional. Su punto de ida y retorno, con seis estaciones entremedio, es la estación de metro Pajaritos.