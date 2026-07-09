Caso Australis cierra un camino: Joyvio renuncia a ir a la Suprema tras fallo adverso

Tenía cinco días hábiles para hacerlo y la china Joyvio decidió no hacerlo: cumplido el plazo, la compañía desechó el camino de la Corte Suprema y seguirá por ahora activando un nuevo juicio arbitral al amparo del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, CAM.

Joyvio tenía la opción de presentar un recurso de queja en la Suprema contra el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que anuló la sentencia arbitral que condenaba al empresario Isidoro Quiroga y su familia a pagar cerca de US$ 300 millones por la venta de la salmonera Australis, en 2019.

Joyvio pagó entonces US$ 921 millones, pero casi cuatro años después acusó a Quiroga de ocultar información productiva que abultó artificialmente el precio. En un arbitraje iniciado en 2023, pidió la anulación de la compra o una compensación de perjuicios por US$ 621 millones. Sin embargo, un tribunal formado por Andrés Jana, Pedro Pablo Vergara y Ramón Cifuentes determinó, con el voto favorable de los dos primeros, un descuento de precio de US$ 227 millones, cifra que, más intereses, subía a unos US$ 300 millones.

La Corte de Apelaciones, también por dos votos a uno, decidió hace dos semanas anular ese fallo tras considerar que el dictamen otorgó algo que ninguna de las partes pidió durantel el juicio.

Un camino posible era la Corte Suprema. Alberto Eguiguren, abogado que lideró la nutrida defensa legal de juivio, dejó esa puerta abierta tras el fallo de la Corte de Apelaciones. Consultado por la opción de la Suprema, respondió en entrevista con El Mercurio: “La instrucción de nuestro cliente es ejecutar todas las acciones que en derecho correspondan y en las oportunidades procesales más convenientes. Lo que sí podemos adelantar es que no quedará puerta procesal sin analizarse”.

En esa misma entrevista, Eguiguren afirmaba que en los días siguientes activarían un proceso ante el CAM para la constitución de un nuevo proceso arbitral, tras la anulación del dictamen de 2025.