SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    Previo a la cita hubo recriminaciones, autocríticas y llamados al orden en el sector para enfrentar a la actual administración y sus propuestas. Los requerimientos al TC serán una vez que finalice la tramitación de la reforma en el Senado.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición se reúnen con abogados constitucionalistas para abordar la Megarreforma y su constitucionalidad. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Las descoordinaciones previas y los quiebres internos hacían prever que la reunión de la oposición de este jueves no sería fácil. Aún así, tras escuchar a los asesores técnicos, las colectividades lograron alinearse y decidieron recurrir al Tribunal Constitucional por el megaproyecto del gobierno.

    Los días anteriores a la cita clave de esta jornada habían estado marcados por el adelantamiento del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) de acudir al TC, que desató la molestia de los demás cuadros del sector.

    También las acusaciones cruzadas en torno a la megarreforma entre la timonel socialista Paulina Vodanovic y la senadora de la misma tienda, Daniella Cicardini, lo que dejó en evidencia una crisis en la colectividad, que tuvo su mayor expresión con el enfrentamiento de ambas en el hemiciclo este miércoles.

    Además, se sumó al desorden la decisión de los senadores del PPD Raúl Celis y Loreto Carvajal de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria en el proyecto de reconstrucción nacional, comprometiendo no acudir al TC. Esto, sin el visto bueno de la mesa directiva del partido.

    Antes de entrar a la cita en la sede del PS, de hecho, los líderes de los partidos hicieron llamados al orden y reconocieron errores en las coordinaciones previas.

    El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por ejemplo, planteó sobre el ordenamiento en el sector que “está caminando un proceso como tal que no es lineal, ni en la perfección de inmediato, que está madurando lo que va a ser el sostén que tenga un proyecto desde la oposición de unidad”.

    Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, apuntó que la acción de los legisladores del PPD “fue un error”, aunque puso énfasis en que existe “la convicción de que la unidad no es una opción, es un deber”.

    Más directo fue el senador liberal, Vlado Mirosevic, que señaló: “Ordenémonos como oposición, pongámonos firmes (...) como oposición tendremos diferencias y todo, pero coordinémonos, ordenémonos”.

    Argumentos para acudir al TC

    Una vez finalizada la reunión, los partidos emitieron una declaración pública para ratificar la decisión de ir al Tribunal Constitucional.

    “Los y las presidentas de partidos políticos de la oposición, reunidos hoy además con los jefes de las bancadas de ambas Cámaras, reiteramos la decisión adoptada el lunes pasado de recurrir al Tribunal Constitucional en relación al proyecto de reconstrucción nacional o megareforma tributaria”, dice el texto.

    En el escrito, remarcan que los asiste “la convicción después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, que artículos de este proyecto tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”.

    Como se había planteado anteriormente, lo harán una vez que termine la tramitación en el Parlamento.

    “Tanto diputados como senadores presentarán requerimientos, al término de la tramitación en el Senado”, anunciaron.

    Y señalan que: “Seguiremos trabajando en forma unitaria, responsablemente, tal como lo hicimos con las propuestas presentadas al gobierno para mejorar el proyecto de reconstrucción, con espíritu democrático, valorando el dialogo y respetando la diversidad de nuestros partidos y trabajando siempre pensando en la protección de los derechos de los chilenos y chilenas”.

    Además, se confirmó que la coordinación jurídica quedará a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán.

    Más sobre:OposiciónTribunal ConstitucionalPSPPDFAPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    Aluvión en Corral y más de 210 mm de agua en Valdivia son los mayores estragos del sistema frontal declarado en ocho regiones

    Kaiser acusa que el FA y el PC “están apostando a que se caigan las mayorías de manera no natural” respecto a la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    2.
    Kast encabeza ceremonia de juramento a la bandera y se alista para almuerzo con expresidentes en La Moneda

    Kast encabeza ceremonia de juramento a la bandera y se alista para almuerzo con expresidentes en La Moneda

    3.
    El rudo intercambio Vodanovic-Cicardini que acentuó el quiebre socialista y el intento por contener la crisis

    El rudo intercambio Vodanovic-Cicardini que acentuó el quiebre socialista y el intento por contener la crisis

    4.
    Pese a acuerdo de senadores: Mesa del PPD confirma que recurrirá al TC para impugnar la megarreforma

    Pese a acuerdo de senadores: Mesa del PPD confirma que recurrirá al TC para impugnar la megarreforma

    5.
    “Voluntad para Chile”: los pasos del nuevo partido en formación de izquierda que reúne a Mundaca, Campillai y Toledo

    “Voluntad para Chile”: los pasos del nuevo partido en formación de izquierda que reúne a Mundaca, Campillai y Toledo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio
    Chile

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6
    Negocios

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile
    El Deportivo

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

    En vivo: España, con Lamine Yamal, enfrenta a Bélgica por el paso a las semifinales del Mundial

    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico
    Cultura y entretención

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa