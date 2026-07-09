Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

Presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición se reúnen con abogados constitucionalistas para abordar la Megarreforma y su constitucionalidad. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile.

Las descoordinaciones previas y los quiebres internos hacían prever que la reunión de la oposición de este jueves no sería fácil. Aún así, tras escuchar a los asesores técnicos, las colectividades lograron alinearse y decidieron recurrir al Tribunal Constitucional por el megaproyecto del gobierno.

Los días anteriores a la cita clave de esta jornada habían estado marcados por el adelantamiento del Socialismo Democrático (PS, PPD y PL) de acudir al TC, que desató la molestia de los demás cuadros del sector.

También las acusaciones cruzadas en torno a la megarreforma entre la timonel socialista Paulina Vodanovic y la senadora de la misma tienda, Daniella Cicardini, lo que dejó en evidencia una crisis en la colectividad, que tuvo su mayor expresión con el enfrentamiento de ambas en el hemiciclo este miércoles.

Además, se sumó al desorden la decisión de los senadores del PPD Raúl Celis y Loreto Carvajal de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria en el proyecto de reconstrucción nacional, comprometiendo no acudir al TC. Esto, sin el visto bueno de la mesa directiva del partido.

Antes de entrar a la cita en la sede del PS, de hecho, los líderes de los partidos hicieron llamados al orden y reconocieron errores en las coordinaciones previas.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por ejemplo, planteó sobre el ordenamiento en el sector que “está caminando un proceso como tal que no es lineal, ni en la perfección de inmediato, que está madurando lo que va a ser el sostén que tenga un proyecto desde la oposición de unidad”.

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, apuntó que la acción de los legisladores del PPD “fue un error”, aunque puso énfasis en que existe “la convicción de que la unidad no es una opción, es un deber”.

Más directo fue el senador liberal, Vlado Mirosevic, que señaló: “Ordenémonos como oposición, pongámonos firmes (...) como oposición tendremos diferencias y todo, pero coordinémonos, ordenémonos”.

Argumentos para acudir al TC

Una vez finalizada la reunión, los partidos emitieron una declaración pública para ratificar la decisión de ir al Tribunal Constitucional.

“Los y las presidentas de partidos políticos de la oposición, reunidos hoy además con los jefes de las bancadas de ambas Cámaras, reiteramos la decisión adoptada el lunes pasado de recurrir al Tribunal Constitucional en relación al proyecto de reconstrucción nacional o megareforma tributaria”, dice el texto.

En el escrito, remarcan que los asiste “la convicción después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, que artículos de este proyecto tributarios y medioambientales, deben ser revisados por dicho organismo”.

Como se había planteado anteriormente, lo harán una vez que termine la tramitación en el Parlamento.

“Tanto diputados como senadores presentarán requerimientos, al término de la tramitación en el Senado”, anunciaron.

Y señalan que: “Seguiremos trabajando en forma unitaria, responsablemente, tal como lo hicimos con las propuestas presentadas al gobierno para mejorar el proyecto de reconstrucción, con espíritu democrático, valorando el dialogo y respetando la diversidad de nuestros partidos y trabajando siempre pensando en la protección de los derechos de los chilenos y chilenas”.

Además, se confirmó que la coordinación jurídica quedará a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán.