“Voluntad para Chile”: los pasos del nuevo partido en formación de izquierda que reúne a Mundaca, Campillai y Toledo

Este fin de semana el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, encabezarán una gira en Concepción, en busca de consolidar el movimiento político que buscan transformar en un partido de izquierda en los próximos meses.

Por ahora, ese grupo que ha reunido a diversas figuras del mundo independiente y de organizaciones sociales se denomina “Voluntad para Chile”. El nombre aún no está zanjado, pero es bajo ese paraguas que ya han convocado a cinco encuentros masivos en lugares como La Cisterna, Puente Alto y la región de Valparaíso.

Allí, además de Mundaca y Olmos, han aparecido otros dirigentes de izquierda que se han ido vinculando a este nuevo movimiento político, como el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo; la senadora independiente, Fabiola Campillai; el diputado electo en cupo del PC, Gustavo Gatica, y, recientemente, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

Todos ellos le han dado visibilidad a un grupo de oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast, que pretende abrir un proceso de inscripciones entre septiembre y octubre. Para eso, según la actual ley de partidos, deben constituirse en al menos ocho regiones, por lo que las giras como la de este fin de semana en Concepción serán clave.

De hecho, la próxima semana este hito se replicará, pero en la Región de Antofagasta. De momento, los dirigentes entienden que donde más peso tienen es en la Región Metropolitana -con Campillai y Gatica como parte de las figuras más votadas del país- y Valparaíso.

“Hemos tomado la decisión de partir una gira nacional, que va a partir en la región del Biobío y va a continuar en Antofagasta, que tiene por propósito, fundamentalmente, salir a escuchar a los territorios, comunidades, a quienes trabajan por Chile, a las regiones que aportan el 90% al PIB”, dijo al respecto el gobernador Rodrigo Mundaca a La Tercera.

Para cumplir con este objetivo un grupo de técnicos asociados al movimiento -y algunos con experiencia en otros movimientos, como Igualdad- ya se ha reunido con figuras del Servicio Electoral.

En esas citas, se ha planteado el escenario de convertirse en un partido bajo la actual reglamentación, pero también se ha puesto énfasis, como en el último encuentro, en que existe la posibilidad latente de que se apruebe una nueva reforma política, impulsada principalmente, en su momento, por el exministro del Interior Álvaro Elizalde.

En caso de que esa nueva regla entre en funcionamiento, el movimiento que hasta ahora se denomina “Voluntad para Chile” tendrá que reunir una mayor cantidad de adherentes para consolidarse como un nuevo grupo político.

“Estamos creando una herramienta de disputa, que tiene un equipo muy experto. En septiembre debería iniciarse el proceso de recolección de firmas, para ofrecerle a Chile no más de lo mismo, sino una propuesta que sea alcanzable, pero que ponga la centralidad en el trabajo por el bienestar de todos”, agregó Mundaca en esa línea.

Mientras se reúnen los apoyos en las otras regiones, también hay grupos de trabajo que están ideando cuáles serán los programas, principios, relato y la “épica” con los que pretenden instalar esta nueva colectividad.

Otro punto a considerar por el partido es qué relación tendrán con el resto de colectividades, pues en la práctica serán una tienda de izquierda, mismo sector que representan el Partido Comunista y el Frente Amplio.

Mundaca dice que la idea de consolidar una nueva colectividad es porque “no nos sentimos representados por los proyectos políticos tradicionales y las expresiones de la izquierda actual, que, en rigor, pertenecen al consenso elitario clásico”.

Sin embargo, añadió: “Igualmente sabemos que necesitamos articular una coalición amplia, para hacer frente a aquellas reformas que hoy día está impulsando el gobierno de Kast. Somos un espacio de articulación dialogante, con una profunda impronta territorial, comunitaria”.

En esa línea, aún no han existido acercamientos formales con los partidos que conforman la actual oposición a Kast. Los rostros de “Voluntad para Chile” ya coincidieron con dirigentes de los partidos más tradicionales del sector, durante la campaña presidencial de Jeannette Jara, donde Mundaca y Toledo jugaron un rol.