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    Política

    Nueva indicación del gobierno tensiona discusión de la megarreforma y provoca retiro de senadores de oposición de la comisión de Medio Ambiente

    Los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de presentar una nueva indicación fuera del plazo reglamentario y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional por las normas que modifican el SEIA.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La comisión de Medio Ambiente votó este martes en particular la megarreforma. Foto: Aton Chile.

    Con el retiro de los parlamentarios de oposición concluyó la noche del martes la sesión de la comisión de Medio Ambiente del Senado que votaba las indicaciones de la megarreforma, luego de que estos denunciaran que el Ejecutivo intentó ingresar fuera de plazo una nueva enmienda al proyecto.

    Se trató de una nueva modificación a la indicación del Ejecutivo que apunta a una devolución de gastos para los inversionistas a los que se les revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En concreto, desde el gobierno pretendían realizar una cuarta modificación a su propia enmienda, esta vez con adecuaciones de los senadores Sergio Gahona (UDI) y Andrés Longton (RN).

    Y molestos, acusando que la incorporación era extemporánea, ya que el ingreso de indicaciones culminaba a las 20 horas, los senadores Ricardo Celis (PPD), Alfonso de Urresti (PS) y Diego Ibáñez (FA) -quien no forma parte de la comisión pero se encontraba presente- se retiraron de la instancia, dejando así a los parlamentarios oficialistas solos para continuar la sesión.

    “Presidente, el oficialismo tiene mayoría en esta comisión. Nosotros no estamos de acuerdo con este procedimiento, así que nos vamos a retirar con el senador de Urresti y los vamos a dejar que ustedes voten tranquilamente lo que tienen que votar”, sostuvo el senador Celis.

    Y antes de abandonar la sala, el senador De Urresti emplazó directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: “Usted va a pasar a la historia como un ministro que no ha sido capaz de generar consenso, seguridades, confianza. Tratar de sacar, en la hora nona, un as debajo de la manga por quinta vez, modificando una situación que sabe usted que no tiene consenso y que fue cambiándolo, cambiándolo, privando el legítimo debate que puede haber, no es correcto. Eso no le hace bien al país, no le hace bien a la estabilidad de este país, a la economía, a la certeza que usted tanto dice pregonar, al empleo”.

    “Usted, con esto, está generando incertidumbre, y usted es el ministro de Hacienda de este país. Esto no lo habíamos visto (...) Yo no había visto esto por parte de un ministro de Hacienda que se comportara de esta manera”, agregó De Urresti.

    “Mis disculpas por la decisión que hemos tomado, pero es una decisión razonada, con calma, pero que la dejamos en evidencia y nos reservamos, obviamente, las acciones, principalmente el requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto nos avala mucho más ministro, su actitud”, cerró el legislador socialista.

    Tras aprobar la indicación, la comisión dio por concluida la revisión de la iniciativa. El trámite legislativo continuará este miércoles en la Comisión de Trabajo y, posteriormente, el proyecto volverá a la Comisión de Hacienda, que tiene previsto revisar el articulado restante el próximo martes.

    De acuerdo con el cronograma fijado por el comité del Senado, la megarreforma comenzará su votación en la Sala una vez concluido ese trabajo, con el objetivo de completar su despacho definitivo el miércoles 15 de julio.

    Ya en el exterior de la sala, y consultado por la prensa, el senador PS insistió en el punto: “Lamentamos que la discusión que ha durado todo el día de hoy y ayer en audiencia, termine con una improvisación, una más del ministro de Hacienda”.

    En este sentido, explicó que el secretario de Estado “a las 23.30 de la noche, por quinta vez, cambia el texto de la norma que dice relación con la devolución en caso de revocación de resolución ambiental, en una situación absolutamente reñida con el reglamento de esta corporación, demostrando una improvisación tremenda en manera de gestión, simplemente ante la incapacidad de lograr acuerdos, lograr avances y poder convencer. Una norma que, además, todos los especialistas que han concurrido a la comisión han señalado que es contraproducente”, aseguró.

    Anuncio de reserva de constitucionalidad

    La oposición anunció que dejará constancia de una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 de la megarreforma, normas que modifican el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

    A juicio de los parlamentarios, la redacción finalmente aprobada podría alterar el equilibrio entre el desarrollo de proyectos de inversión, la protección del interés público y las atribuciones que corresponden a los tribunales de justicia y a otros órganos del Estado.

    La reserva de constitucionalidad sostiene que las normas podrían vulnerar diversas garantías establecidas en la Carta Fundamental, entre ellas el debido proceso, la igualdad ante las cargas públicas, la responsabilidad patrimonial del Estado y la autonomía del Poder Judicial, contenidas en los artículos 19 N°3, 19 N°20, 38, 76 y 77 de la Constitución.

    La indicación cuestionada

    La norma aprobada establece que el titular de una Resolución de Calificación Ambiental anulada, junto con el Ministerio de Hacienda, podrá reclamar judicialmente el monto de la indemnización fijada por el tribunal arbitral dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la notificación del informe. La acción deberá presentarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que además podrá suspender el pago de la indemnización mientras se resuelve si concurren las causales de exclusión contempladas en la ley.

    Más sobre:SenadomegarreformaMedio AmbienteoposiciónAlfonso de UrrestiAndrés CelisDiego IbáñezJorge QuirozHacienda

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