Sistema frontal obliga a suspender las clases en toda la Región de Los Ríos

La Seremi de Educación de Los Ríos informó la suspensión total de clases para este miércoles 8 de julio en todos los establecimientos educacionales de la región, debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

A través de una declaración dirigida a las comunidades educativas, la autoridad explicó que la decisión fue adoptada tras la evaluación realizada por los organismos técnicos competentes y considerando las condiciones meteorológicas que se mantienen en la región.

“Informamos que, producto del sistema frontal presente, y a la evaluación de los órganos técnicos pertinentes, se suspenden las clases para la jornada del miércoles 8 de julio de 2026 en la Región de Los Ríos”, señaló.

La medida apunta a resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias, en un contexto marcado por intensas lluvias, fuertes vientos y riesgo de emergencias asociadas al temporal.

Más de 100 milímetros de lluvia en Valdivia

El sistema frontal ha dejado importantes acumulaciones de agua en distintos puntos de la región durante las últimas 24 horas.

De acuerdo con los registros meteorológicos, la estación Pichoy, en Valdivia, reportó 94,6 milímetros de agua caída en las últimas 24 horas, mientras que la estación Isla Teja, perteneciente a la Universidad Austral de Chile, contabilizó 112,2 milímetros. En tanto, en la comuna de Panguipulli se registraron 76,8 milímetros de precipitaciones.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo complejas. El pronóstico para la región contempla cielo cubierto y precipitaciones, mientras que se mantienen vigentes alertas por lluvias intensas en corto período de tiempo con isoterma cero alta, además de viento de intensidad normal a moderada y probables tormentas eléctricas.

Otro de los factores considerados corresponde al elevado riesgo de remociones en masa. Según la minuta técnica emitida por los organismos especializados, la probabilidad de deslizamientos de tierra, derrumbes y aluviones se mantiene en nivel alto en toda la Región de Los Ríos.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene vigente una alerta amarilla regional.