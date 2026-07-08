Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos

En medio de las tensiones entre los partidos oficialistas, marcadas por una serie de cruces entre el Partido Republicano y las colectividades de Chile Vamos, este martes el Presidente José Antonio Kast encabezó un encuentro en Cerro Castillo con diputados y senadores de su partido, en una señal para reforzar la unidad de quienes respaldan al gobierno.

La cita estaba programada para las 20.00 horas y reunió a parlamentarios republicanos en una cena junto al Mandatario, instancia en la que también se abordaron las coordinaciones legislativas para la tramitación de los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Sin embargo, el encuentro se produjo en medio de un escenario de creciente tensión entre el partido fundado por Kast y las colectividades de Chile Vamos.

Los desencuentros se agudizaron tras el rechazo de la acusación constitucional presentada por diputados republicanos y del Partido Nacional Libertario (PNL) contra el exministro Nicolás Grau, episodio que derivó en recriminaciones por la supuesta falta de “lealtad” de Chile Vamos.

A ello se sumaron las declaraciones del diputado republicano Agustín Romero, quien dijo que su colectividad tiene “muchas más coincidencias con los libertarios que con Chile Vamos”, lo que despertó la molestia en el resto del oficialismo.

Los diputados Benjamín Moreno, Diego Vergada y José A. Kast Adriasola.

Si bien el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, aseguró en Desde la Redacción de La Tercera que la reunión no debía interpretarse “en una clave de que pasó algo”, sino como una “tradición”, este tipo de encuentros ya ha sido utilizado anteriormente para descomprimir conflictos internos dentro del oficialismo.

De hecho, en mayo pasado el Presidente Kast también convocó a los diputados republicanos a Cerro Castillo, en momentos en que se desarrollaba una disputa entre el presidente del partido, el senador Arturo Squella, y el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázabal, también militante de la colectividad.

Tras esa reunión, las críticas por la coordinación política al interior del oficialismo disminuyeron.

Con todo, se espera que el Presidente Kast participe este sábado en el consejo general ampliado del Partido Republicano.