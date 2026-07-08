SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde de Corral afirma que el centro de la comuna “está prácticamente inundado” producto de fuertes lluvias

    Claudio González afirmó que la intensidad de las precipitaciones es algo que "no habíamos visto y que nos ha generado una serie de inundaciones".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La comuna de Corral enfrentó remoción en masas que afectaron algunas viviendas.

    El alcalde de Corral, Claudio González, actualizó el estado en que se encuentra la comuna en medio de las fuertes lluvias que afectan a la Región de Los Ríos, y que han generado daños a viviendas, deslizamiento de tierras e inundaciones.

    En conversación con CNN Chile, el jefe comunal afirmó que la comuna, con el correr de las horas, ha enfrentado una situación compleja, que mantiene la atención de los equipos municipales y también de las autoridades a nivel regional.

    Durante la tarde, se realizó el Comité de Gestión de Riesgo para la Prevención de Desastres (Cogrid), instancia que cifró en cuatro viviendas afectadas y dos en evaluación. En tanto, desde el municipio cifraban en 10 las viviendas dañadas producto de los anegamientos y los aluviones que arrastraron ramas, barro y troncos por las calles de Corral.

    “Estamos presentando una situación adversa, con un alto nivel de precipitaciones, que siendo sincero, no habíamos visto en la comuna de Corral y que nos ha generado una serie de inundaciones", relató el alcalde.

    En esa línea, González afirmó que “el centro de Corral prácticamente está todo inundado, colapsaron los esteros que desembocan en la bahía de Corral y que pasan subterráneamente por las calles de la comuna".

    Asimismo, detalló que “hemos tenido remoción en masas también, con afectaciones a viviendas y sigue en aumento, según el reporte del comando de incidentes que está instalado en la comuna”.

    De acuerdo al jefe comunal, la intensidad de las precipitaciones generó una situación grave, cuando se generó un aluvión en la ladera de unos cerros, que se desprendieron.

    “Arrasó con una calle entera, pero afortunadamente no tuvimos daños a personas; si en diferente magnitud, a algunas viviendas y rápidamente coordinamos con maquinaria municipal y equipos de emergencia, la limpieza y ayuda a nuestros vecinos”, contó.

    González señaló que “se pronostican más lluvias y viene en aumento más viento y Senapred nos informó que eventualmente tendríamos tormentas eléctricas, por lo que la situación está complicada”.

    El alcalde también confirmó que en la comuna se habilitó un albergue para las personas que pudieran verse afectadas. De acuerdo al relato del jefe comunal, “no ha sido necesario todavía”.

    “Tuvimos que evacuar a una familia del sector de San Juan, donde el río prácticamente estaba arrasando con una vivienda y esa familia, se trasladó con familiares cercanos”, sostuvo González.

    “La lluvia caída nos ha causado estragos y se espera que durante la madrugada tengamos el mismo nivel de precipitaciones”, afirmó respecto al pronóstico para la comuna.

    Cabe señalar que durante el fenómeno meteorológico, se registran hasta 140 milímetros de lluvia caída en Corral. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones continuarán durante este miércoles, con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

    Más sobre:LluviasCorralRegión de Los RíosClaudio González

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos

    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Sistema frontal en el sur deja 17 viviendas con daños, aluviones y casi 10 mil clientes sin luz

    Armada realiza despliegue en Chañaral para ubicar a dos tripulantes desaparecidos tras naufragio de lancha pesquera

    Benjamín Moreno: “Libertarios han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio”

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    2.
    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    3.
    Presidenta del gremio de jueces y cuadernos de remoción por licencias: “La Suprema está poniendo en riesgo la independencia judicial”

    Presidenta del gremio de jueces y cuadernos de remoción por licencias: “La Suprema está poniendo en riesgo la independencia judicial”

    4.
    Alarma meteorológica en el sur: intensas lluvias provocan anegamientos, cortes de rutas y deslizamientos de material

    Alarma meteorológica en el sur: intensas lluvias provocan anegamientos, cortes de rutas y deslizamientos de material

    5.
    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    6.
    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos
    Chile

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos

    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Sistema frontal en el sur deja 17 viviendas con daños, aluviones y casi 10 mil clientes sin luz

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales
    Negocios

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

    Avanzan cambios sobre tramitación ambiental de megarreforma: se extienden plazos y se ratifica regreso del Comité de Ministros

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”
    El Deportivo

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

    No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela
    Cultura y entretención

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.
    Mundo

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia

    Marine Le Pen habilitada se presentará a las presidenciales de 2027

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+