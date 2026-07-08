Alcalde de Corral afirma que el centro de la comuna “está prácticamente inundado” producto de fuertes lluvias

El alcalde de Corral, Claudio González, actualizó el estado en que se encuentra la comuna en medio de las fuertes lluvias que afectan a la Región de Los Ríos, y que han generado daños a viviendas, deslizamiento de tierras e inundaciones.

En conversación con CNN Chile, el jefe comunal afirmó que la comuna, con el correr de las horas, ha enfrentado una situación compleja, que mantiene la atención de los equipos municipales y también de las autoridades a nivel regional.

Durante la tarde, se realizó el Comité de Gestión de Riesgo para la Prevención de Desastres (Cogrid), instancia que cifró en cuatro viviendas afectadas y dos en evaluación. En tanto, desde el municipio cifraban en 10 las viviendas dañadas producto de los anegamientos y los aluviones que arrastraron ramas, barro y troncos por las calles de Corral.

“Estamos presentando una situación adversa, con un alto nivel de precipitaciones, que siendo sincero, no habíamos visto en la comuna de Corral y que nos ha generado una serie de inundaciones", relató el alcalde.

En esa línea, González afirmó que “el centro de Corral prácticamente está todo inundado, colapsaron los esteros que desembocan en la bahía de Corral y que pasan subterráneamente por las calles de la comuna".

Asimismo, detalló que “hemos tenido remoción en masas también, con afectaciones a viviendas y sigue en aumento, según el reporte del comando de incidentes que está instalado en la comuna”.

De acuerdo al jefe comunal, la intensidad de las precipitaciones generó una situación grave, cuando se generó un aluvión en la ladera de unos cerros, que se desprendieron.

“Arrasó con una calle entera, pero afortunadamente no tuvimos daños a personas; si en diferente magnitud, a algunas viviendas y rápidamente coordinamos con maquinaria municipal y equipos de emergencia, la limpieza y ayuda a nuestros vecinos”, contó.

González señaló que “se pronostican más lluvias y viene en aumento más viento y Senapred nos informó que eventualmente tendríamos tormentas eléctricas, por lo que la situación está complicada”.

El alcalde también confirmó que en la comuna se habilitó un albergue para las personas que pudieran verse afectadas. De acuerdo al relato del jefe comunal, “no ha sido necesario todavía”.

“Tuvimos que evacuar a una familia del sector de San Juan, donde el río prácticamente estaba arrasando con una vivienda y esa familia, se trasladó con familiares cercanos”, sostuvo González.

“La lluvia caída nos ha causado estragos y se espera que durante la madrugada tengamos el mismo nivel de precipitaciones”, afirmó respecto al pronóstico para la comuna.

Cabe señalar que durante el fenómeno meteorológico, se registran hasta 140 milímetros de lluvia caída en Corral. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones continuarán durante este miércoles, con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.