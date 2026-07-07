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    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    A pesar del secretismo que rodeó el matrimonio de la estrella del pop, se sabe que tuvo una aparición del ex Beatle, quien interpretó el memorable sencillo que le dio su primer número 1 en EE.UU. a los Fab Four. Un momento especial pues hace no la suele interpretar a menudo.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    De seguro la sorpresa fue mayúscula cuando los invitados a la boda de la superestrella del pop, Taylor Swift, y el deportista Travis Kelce, fueron invitados a pasar a un salón. Allí presenciaron una actuación de Sir Paul McCartney.

    La boda -oficiada por Adam Sandler- se desarrolló en el Madison Square Garden de Nueva York el viernes 3 de julio, con unos 1000 invitados. “Después de la ceremonia, la madre de Taylor, Andrea, invitó a todos al salón de recepciones donde estaba montado el escenario”, contó una fuente a la revista People.

    Fue entonces que Sir McCartney habría interpretado un viejo clásico de los Beatles. No hay más detalles, pero según el relato de algunas fuentes, se sabe que la canción que sonó fue I Want to Hold your Hand, una canción que el músico no interpretaba al menos desde hace más de 60 años (según registros, en 1964 fue la última vez).

    Paul McCartney en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Lanzada en noviembre de 1963, la canción está anclada en la historia grande de los Beatles, pues fue su primer número 1 en EE.UU. y con ello, coronó el ascenso que venían marcando en las listas británicas.

    Tal como sucedía en los primeros años del grupo, se trata de una canción surgida de la colaboración entre John Lennon y Paul McCartney. “Recuerdo cuando dimos con los acordes clave de la canción -detalla el primero en el libro The Beatles Anthology-. Estábamos en casa de Jane Asher [la entonces pareja de McCartney], abajo en la bodega, tocando el piano los dos a la vez”.

    Fue entonces que ocurrió el momento mágico. Lennon lo rememoraba con bastante claridad. “Teníamos ‘Ohh, you-u-u-u..got that something’”...entonces Paul toca ese acorde, y yo me vuelvo y le digo: ¡Eso es!¡repítelo! solíamos componer así. Tocando con la nariz pegada el uno al otro".

    La canción se grabó en el estudio 2 de Abbey Road, el 17 de octubre de 1963. Aquella fue la primera vez en que The Beatles contaron con la grabadora de cuatro pistas; sus lanzamientos anteriores se habían completado utilizando solo dos. Esa tarde además grabaron la cara B del sencillo, This Boy, un tema de inspiración doo wop anclado en las armonías vocales de Lennon, McCartney y Harrison.

    Según el historiador Beatle, Mark Lewisohn, la grabación se completó en 17 tomas. Como solían hacer, los Fab se ocuparon en ensayar la canción para luego grabarla. No varió demasiado hasta su versión final; desde su poderosa introducción, el pegajoso verso inicial y el muy simple estribillo en que repiten el título de la canción. También pasa a una parte C, dominada por los acordes menores.

    Tras lanzar sus sencillos anteriores, este fue el que le dio al grupo su primer golpe de popularidad al otro lado del Atlántico. La noticia la recibieron mientras se encontraban en Paris, para una presentación. “Fue un bombazo. Aquella noche salimos a cenar con Brian [Epstein] y George Martin”, recordó George Harrison en la Antología.

    La canción fue parte del repertorio del grupo entre fines de 1963 y 1964. La interpretaron en su famosa aparición en el programa de Ed Sullivan, aunque para el año siguiente ya no la incluían. De allí a que McCartney la haya interpretado con ocasión de la boda de Taylor Swift, es toda una noticia.

    Los dos artistas han cultivado una relación de admiración mutua, desde que se conocieran en 2020, con ocasión de una portada que compartieron en Rolling Stone. Luego, McCartney asistió a uno de los conciertos de la gira Eras Tour de Swift en el estadio de Wembley en junio de 2024 y por su parte, la mujer de Anti Hero también ha asistido a conciertos del ex Beatle.

    Taylor Swift

    Según detalló McCartney, ha conocido a Swift y otras estrellas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, en fiestas organizadas por su esposa, Nancy Shevell, y su hija Stella. “Son gente muy simpática, tienen mucho talento” comentó. “Me gustan sus voces. Si necesitan algún consejo, con gusto se lo daría, pero no creo que lo necesiten”.

    Por su lado, Swift compartió una publicación sobre el más reciente disco de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, en la que lo elogiaba como un “artista eternamente excepcional” que la “inspiraba constantemente”.

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