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    Bersuit Vergarabat: “Estábamos en Chile cuando fue la revuelta social, fue muy simbólico”

    Tres de los integrantes del célebre conjunto argentino estuvieron como invitados del último capítulo del programa Viernes de Culto de La Tercera. En el espacio hablaron de su relación con Chile, la celebración de los 25 años de Hijos del Culo en el país y su vínculo con el productor Gustavo Santaolalla.

    Por 
    Francisco Aravena y Claudio Vergara
    02-07-2026 BERSUIT VERGARABAT FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Es probable que cualquier habitante de este país recuerde lo que estaba haciendo el viernes 18 de octubre de 2019: fue la jornada del estallido social que movió la aguja de la historia reciente del país.

    Pero hay un grupo de ciudadanos extranjeros que, sin ser partícipes del hecho ni nacidos en Santiago, rememora a la perfección la agitación que se vivió en esas horas: los integrantes de Bersuit Vergarabat, uno de los conjuntos más populares y exitosos de Argentina en las últimas décadas, estaban en la capital en plena ebullición social, ofreciendo entrevistas y acatando rutinas promocionales.

    “Nos pasó también de estar acá cuando fue la revuelta, en el medio, estábamos en una radio justamente en el segundo piso, en la esquina esa”, confirma Daniel Suárez, cantante de la banda, de paso por el programa Viernes de Culto junto a dos de sus camaradas, Juan Subirá y Germán “Cóndor” Sbarbati.

    02-07-2026 BERSUIT VERGARABAT FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Luego el vocalista sigue: “Fue muy simbólico. Tocando, haciendo prensa, con los gases lacrimógenos, con todo, nosotros cantando desde el balcón, haciendo la nota, cantando, así asomados, los gritos, una cosa increíble, así como nos pasó también en Ecuador, como nos pasó en Colombia. Es un poco también hacerle compañía a las personas y a sus problemáticas sociales, a través de lo que sabemos hacer, que es música, cantar, tocar y escribir algún puñado de canciones que te acompañen en lo que te esté pasando, y no queda afuera de lo que pasa socialmente en Latinoamérica para los que la habitamos”.

    De hecho, que Bersuit Vergarabat haya coincidido en tiempo y espacio con el estallido chileno no parece una simple casualidad; casi asoma como un match destinado donde la banda despachaba la banda sonora y la realidad hacía el resto. Desde su irrupción en los 90, con Gustavo Cordera a la cabeza -quien ya no está en sus filas-, el grupo fusionó letras inflamadas en cierto activismo social y político, y una geografía creativa donde circulaban rock, murga, cumbia o cuarteto. O sea, géneros en esos días observados fuera del radar más masivo y oficial. Sr. Cobranza o la propia Se viene el estallido figuran entre sus himnos más significativos.

    02-07-2026 BERSUIT VERGARABAT FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Por eso, los músicos de La Bersuit refuerzan la idea de que, más allá de que sus composiciones hicieran foco en la realidad argentina con nombre y apellido, terminaron resultando transversales a los problemas y miserias de todo un continente.

    “Nos pasó con Sr. Cobranza, de ser una canción muy localista, porque se habla con nombres y apellidos, pero se ve que en Latinoamérica estaban sucediendo muchas cosas parecidas… y nada, sucedió que fue una canción que llegó a toda Latinoamérica”, diagnostica “Cóndor” Sbarbati.

    Su compañero Suárez lo secunda: “La gente decía nombres propios, como dice el Cóndor, y lo cantaban acá, a vivo boche, como si fueran sus propios nombres propios, sus propios señores Cobranza”.

    En el último tiempo, Bersuit está en pleno giro nostálgico reivindicando los cimientos que los hicieron grandes. Los argentinos celebran los 25 años de Hijos del culo (2000), quizás su título más exitoso, donde venían hits como Negra murguera o Toco y me voy.

    Para festejarlo, tienen una gira que pasará el viernes 24 de julio por el Club Chocolate de Santiago (entradas en Passline); el 25 del mismo mes en Valparaíso; y el 26 en Copiapó.

    Ahí presentarán casi la totalidad de esa pieza emblemática, la que no sólo timbró su consagración, sino que además consolidó su relación con el histórico productor Gustavo Santaolalla, quien engrosa un currículum que va de Los Prisioneros a Café Tacuba, de Juanes a Julieta Venegas.

    “Rudo no es la palabra, pero estricto sí. Muy exigente”, califica Suárez en torno a Santaolalla. Después profundiza: “Y tiene la cualidad de, creo yo, aparte de tantas otras que debe tener, de sacarte a vos lo más importante que tengas para dar. Lo mejor para esa interpretación. El 100% de tu capacidad la saca. Te eleva. Puedo dar el ejemplo mío de cantar en ese momento Negra murguera o ir a hacer algunas coros o canciones y entrar a la cabina de grabación. Terminás de grabar y él salía (y decía): ‘¡Increíble! ¡Lo mejor que escuché en mi vida!’ Es un motivador. Te ponía arriba de Freddie Mercury, arriba de todo lo que vos podías llegar a entender como regroso, capo, el mejor del mundo. Y recién después de mucho de eso, por ahí te pedía algo”.

    Con respecto al álbum, acotan: "

    *Ve aquí la conversación completa de Bersuit Vergarabat en Viernes de Culto:

    Más sobre:Bersuit VergarabatRockRock argentinoMúsicaMúsica cultoViernes de culto

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