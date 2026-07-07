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    Capturas pesqueras caen 41% a mayo y arrastran los desembarques a su menor nivel en una década

    Los primeros cinco meses del año muestran un desempeño bastante menor al de años anteriores. En gran medida, el factor que lastra el resultado es el desplome de la captura de peces, que retrocedió 574 mil toneladas en el periodo. El jurel ha tenido una importante caída de 45%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    peces

    Ha sido un año difícil para el sector pesquero nacional. Y tal como se venía observando los meses anteriores, las capturas de peces llegaron los primeros cinco meses de 2026 a su peor nivel de la década. El retroceso se explica tanto por factores geográficos, como por elementos biológicos y operacionales.

    La captura de peces correspondiente a los desembarques industriales y artesanales alcanzó las 817 mil toneladas entre enero y mayo, una caída de 41% frente a los 1,4 millones alcanzados al igual periodo de 2025. Son 574 mil toneladas menos.

    Sin embargo, no es solamente una caída interanual, el desplome es el más bajo en diez años, cuando el 2016, el año comparado, se desembarcaron 580 mil toneladas. Así lo detalla el último informe sectorial de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (Subpesca), publicado el viernes pasado.

    La captura de peces es importante para el país, ya que representa el 48% de toda la actividad del sector. Al considerar las algas, moluscos y crustáceos el registro de pesquerías alcanza las 953 mil toneladas en total.

    En cuanto a las principales especies pelágicas, el jurel es el recurso que más cae, mostrando una disminución de 45%, reportando 354 mil toneladas este año, cuando el 2025 a esta fecha registraba 646 mil toneladas. La sardina común cayó 38% y la anchoveta 31%.

    “Las pesquerías pelágicas presentan una especial sensibilidad frente a variaciones en la temperatura superficial del mar, la intensidad de la surgencia costera, la disponibilidad de nutrientes y otros procesos oceanográficos”, precisó el informe de Subpesca.

    Y apunta, sobre el fenómeno de El Niño que “si bien cada evento presenta características particulares y sus efectos varían según la zona geográfica, este tipo de fenómenos suele generar modificaciones en la circulación oceánica y atmosférica del Pacífico, con efectos diferenciados sobre los ecosistemas marinos y las actividades pesqueras”.

    En el sector pesquero han advertido acerca de la dificultad que hay para prever condiciones climáticas complejas, las que podrían ayudar a anticiparse mejor a situaciones como las de hoy. Sin embargo, la investigación pesquera no alerta sobre los movimientos que tendrán los peces en el futuro, los que fluctúan dependiendo de las anomalías térmicas. Esto hace mucho más difícil el proceso.

    En todo caso, la menor cantidad reportada por la pesca ha sido compensada parcialmente por un desempeño favorable del sector acuícola. Justamente, la acuicultura aportó con 669 mil toneladas en el periodo, un incremento de 6% frente a enero y mayo del año anterior. Los moluscos han disminuido levemente, pero la cosecha de peces ha crecido un 13%.

    Desembarques

    A nivel nacional, los desembarques totales -donde se consideran los sectores pesqueros y acuicolas- llegaron a 1,7 millones de toneladas a mayo de este año, lo que significó una caída de 24% contra el mismo lapso de 2025, cuando totalizaron 2,2 millones de toneladas.

    El estudio de Subpesca muestra que el periodo enero-mayo último, son los cinco meses más bajos desde 2016, cuando se registraron desembarques por 1,3 millones de toneladas.

    La institución advirtió que “la disminución acumulada de los desembarques al mes de mayo, particularmente en recursos pelágicos como jurel, anchoveta, sardina común y caballa, constituye una señal relevante que debe analizarse considerando de manera integrada factores biológicos, ambientales, productivos y operacionales”.

    “Una adecuada interpretación de estas cifras requiere incorporar el contexto oceanográfico en que se desarrolla la actividad pesquera, evitando asociar las variaciones observadas a una única causa. El comportamiento de los desembarques pesqueros observado al mes de mayo de 2026 debe interpretarse en un contexto ambiental particularmente dinámico para el sistema marino chileno”, complementó.

    El estudio mensual de Subpesca examina que la caída de desembarques coincide con anomalías térmicas en el pacífico suroriental, además de condiciones que podrían estar vinculadas al fenómeno de El Niño. Estos factores, añadió, “pueden influir en la distribución, disponibilidad y accesibilidad de diversos recursos pesqueros”.

    Más sobre:Capturas de pecesSubpescaSector pesqueroAcuicultura

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