A fin de año comienza proceso para concesionar modernización del camino a Farellones y estaría lista recién en 2034

La ruta G-21, también conocida como Camino a Farellones, es una de las principales preocupaciones de los centros de esquí durante la temporada de nieve. Este eje vial clave para el acceso a los centros de montaña en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, año a año se ve complicado en la temporada alta.

En agosto del año pasado la ruta se convertía otra vez en el centro de las discusiones, debido a un colapso vial que generó tacos de hasta 10 horas. Desde el turismo y los centros de esquí apuntaron a la necesidad de modernizar la ruta, y del daño que genera a la reputación de Chile como destino invernal.

El presidente de la Asociación de Centros de Ski de Chile (Aceski), Michael Leatherbee, explica que los centros de esquí de Lo Barnechea, se concentra prácticamente el 65% del mercado de la nueve en Chile, con centros como La Parva, El Colorado, Farellones y Valle Nevado. Relata que “muchas autoridades internacionales, consultores internacionales se han sorprendido del nivel de desarrollo que hay arriba para una ruta tan precaria”.

“La Ruta G-21 fue diseñada hace más de 60 años para un Santiago completamente distinto, y hoy una ciudad de más de siete millones de habitantes sigue dependiendo prácticamente del mismo acceso a la cordillera. Eso limita el desarrollo turístico, la imagen país y genera problemas de seguridad, reduce la capacidad de aprovechar uno de los principales polos de turismo de montaña del país”, criticó la gerente general de Valle Nevado, Dominique Rudloff.

“Hoy, la principal vía de acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana no está a la altura de una actividad que cada temporada recibe a más de un millón de visitantes nacionales e internacionales y sustenta una cadena de valor que genera empleo, inversión y actividad económica para la región. La congestión, los largos tiempos de desplazamiento y las dificultades operacionales no solo afectan la experiencia de los visitantes, sino que también reducen la competitividad del destino, desincentivan nuevas inversiones y limitan el desarrollo de una industria con un enorme potencial de crecimiento”, dijo la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

Actualmente la ruta no cuenta con concesionario. En el primer intento de concesionar Camino a Farellones en el 2015 la licitación fue declarada desierta. En el 2019 se hizo un segundo intento, adjucicándose a la Sociedad Concesionaria Ruta G-21, de las constructoras Icafal y Conpax. Sin embargo, las firmas decidieron dar término anticipado del contrato por la demora en la entrega de la Resolución de Calificación Ambiental para el proyecto.

De dicho fallido proceso, Zalaquett apunta a que " Chile necesita una institucionalidad capaz de impulsar con mayor agilidad los proyectos de infraestructura estratégica. Este no es solo un desafío para la Ruta G-21, sino también para otros accesos a los centros de montaña del país que enfrentan problemáticas similares. Si queremos consolidar a Chile como uno de los principales destinos de nieve del hemisferio sur, resulta indispensable que la inversión pública acompañe el esfuerzo que durante años ha realizado el sector privado".

¿Cuándo se modernizará la ruta?

Según una ficha técnica presentada en diciembre del año pasado por el gobierno anterior, la publicación de la nueva licitación está contemplada para el cuarto trimestre de este 2026. La recepción de ofertas está considerada para el segundo cuarto del 2027, para finalmente adjudicarla en el cuarto trimestre de 2027.

La concesión tiene un presupuesto de US$150 millones. Se estima que las obras para modernizar la ruta estarían disponibles para el 2034.

Desde el MOP, afirmaron que la intención de la cartera “es mantener el cronograma estimado. Entendemos la necesidad de mejorar el estándar de la ruta, por lo que, a la par del desarrollo de la concesión, se han generado coordinaciones interministeriales (MOP - Dirección de Vialidad - DGC - Seremis de MOP y Transportes, Senapred y Municipio Lo Barnechea) para abordar la situación mediante acciones concretas de corto plazo”.

Un ejemplo de ello es la reciente “Resolución 2902 de Transportes donde se establecieron para esta temporada invernal regulaciones estrictas, como horarios de subida y bajada, uso obligatorio de cadenas de forma preventiva y la regulación de circulación de buses”, enumeró el ministerio.

“Valoramos que el Ministerio de Obras Públicas haya reincorporado el proyecto a su cartera de concesiones 2025-2029. Demuestra que existe una intención de avanzar y esperamos que ese proceso se traduzca en una licitación exitosa. Entendemos que, de cumplirse el calendario, podría adjudicarse hacia fines de 2027, lo que permitiría que desde 2028 el concesionario asuma la conservación y mantención del camino con un estándar muy superior al actual”, dijo la gerente general de Valle Nevado.

“Chile necesita una solución de largo plazo para la ruta y confiamos en que las nuevas autoridades prioricen una infraestructura moderna, segura y acorde al potencial turístico y deportivo que tiene nuestra cordillera”, añadió el gerente general de La Parva, Juan Agustín Rodríguez.