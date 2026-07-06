Canciller Pérez Mackenna destaca vínculo con EE.UU. tras cita con Marco Rubio: “Es nuestro principal socio estratégico”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Tenemos que seguir trabajando, (EE.UU.) es nuestro principal socio estratégico, tenemos que construir una alianza para el mejor desarrollo de nuestros pueblos”, destacó Pérez Mackenna en una declaración en video difundida tras la cita.

El encuentro tuvo lugar a las 10.30 horas en dependencias del Departamento de Estado del país norteamericano, en Washington.

"Estados Unidos para Chile es el principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y sobre todo de amistad. Es una relación que se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile y hemos avanzado mucho en estas reuniones. Esperamos que podamos seguir trabajando en la construcción de más alianzas y oportunidades para los dos", manifestó el canciller.

Pérez Mackenna informó que en el encuentro con Rubio se abordaron distintos temas.

“Obviamente, temas de seguridad, temas de desarrollo económico y ahí lo que les puedo contar es que le contamos al secretario de Estado la idea de esta de Choose Chile (Elige Chile). Le pareció muy interesante, le gustó, así que lo dejamos invitado a promover la buena nueva de que Chile es un país que está listo para recibir inversión extranjera y particularmente de Estados Unidos en los distintos sectores”, comentó el jefe de cartera.