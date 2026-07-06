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    Celis (PPD) apunta a que el gobierno está buscando aprobar la megarreforma con votos de dos senadores “que están en los tribunales”

    "Esto es inseguro políticamente, porque la gente que invierte harto se fija en la certeza jurídica, pero también se fija en la seguridad política, en la certeza política", explicó el senador. Esta semana, comienza la discusión en particular del proyecto en las comisiones de Medio Ambiente, Trabajo y nuevamente Hacienda.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El senador Ricardo Celis (PPD) criticó este lunes la postura del gobierno de aprobar la megarreforma aunque sea con un solo voto, y apuntó a la posibilidad de que finalmente el proyecto podría terminar aprobado con votos de legisladores que están siendo investigados por la justicia.

    Esta jornada comenzará la discusión en particular de la iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente del Senado tras su aprobación en general en el hemiciclo.

    En ese sentido, durante la semana pasada el gobierno sostuvo reuniones con senadores, luego que la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Nuñez (RN), promoviera la conformación de una mesa de diálogo.

    Sobre estas conversaciones, el senador que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, señaló en Desde la Redacción de La Tercera: “Desde nuestra conversación previa a la votación en general hasta hoy día yo diría que ha habido muy poco margen de movilidad del gobierno“.

    Según detalló el parlamentario, el Ejecutivo se ha mostrado abierto a realizar modificaciones en materia de invariabilidad tributaria y en el crédito de retención del empleo. En materia medioambiental, Celis enfatizó que el gobierno no tiene disposición a cambios.

    El gobierno ha sido claro en su disposición a modificar cuestiones que ya conocíamos previamente cuando vino la presentación a la discusión en general. Yo encuentro que el gobierno se equivoca en esto”, criticó al respecto.

    Además de mencionar como uno de los errores la baja en la recaudación por el proyecto, también apuntó a los votos que estaría buscando el Ejecutivo para su aprobación.

    El gobierno está apuntando a sacar adelante la reforma con dos senadores que están en los tribunales. Y eso es una mala señal para cualquier empresario o para cualquiera persona que quiera invertir en Chile”, señaló Celis, refiriéndose a los casos de Miguel Ángel Calisto (Ind.) y Camila Flores (RN).

    Sobre esta postura, explicó: “Cuando yo voy a invertir y digo, chuta, aquí ganaron con dos votos que finalmente los pueden perder mañana, si es que finalmente ellos son desaforados. O sea, esto es inseguro políticamente, porque la gente que invierte harto se fija en la certeza jurídica, pero también se fija en la seguridad política, en la certeza política”.

    Es una pésima señal, diría yo, porque lo que la gente nos exige finalmente es transparencia, probidad, certeza. Y hay que apuntar a un acuerdo nacional, un acuerdo que nos reúna a todos, que no deje a nadie dañado, que no deje a los que tienen menos que viven de los programas sociales, que ocupan mucho los programas sociales, que no los deje dañados y finalmente deje muy contento a un grupo pequeño”, añadió.

    Votación en comisión de Medio Ambiente

    Celis, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, realizó también un llamado a la ministra de esa cartera, Francisca Toledo, a buscar acuerdos con los miembros de la oposición al interior de aquella instancia legislativa.

    Esto, refiriéndose a eventuales conversaciones con el senador Pedro Araya (PPD), que en la votación en general del proyecto se abstuvo en señal de apertura al diálogo y forma parte de la Comisión de Constitución.

    Si usted quiere llegar a un acuerdo con la oposición en tema medioambiental, tiene que conversar con nosotros en la Comisión de Medio Ambiente y no con alguien que es de la Comisión de Constitución. Porque finalmente hoy día nosotros hemos llegado a un acuerdo y hemos tenido voluntad de trabajar con ellos”, detalló.

    Si la ministra lo que quiera es ganar un punto hoy día y perder de futuro, entonces no tenemos nada que conversar”, añadió el senador.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRRicardo CelisMegarreformaReconstrucción NacionalMedio AmbienteFrancisca Toledo

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