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    Culto

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    El 10 de julio se inaugura en la galería independiente ubicada en barrio Bellas Artes la muestra Paisajismos, del artista Fede Taus. Se trata de un conjunto de pinturas que nacen de recuerdos de viaje, fotografías personales y sistemas contemporáneos de representación para interrogar nuestra relación con la naturaleza, la memoria y el tiempo libre.

    Por 
    Equipo de Culto
    Fede Taus. Crédito: Pablo Hassmann.

    ¿Qué significa pintar un paisaje cuando el mundo ya ha sido fotografiado, archivado y cartografiado hasta el cansancio? ¿Qué sentido tiene insistir en una práctica lenta, material y obstinadamente manual en una época donde las imágenes pueden producirse en segundos mediante algoritmos?

    Las preguntas atraviesan Paisajismos, la exposición que el artista Fede Taus presenta desde el 10 al 31 de julio en galería Departamento Jota. Más que ofrecer respuestas, la muestra se detiene en ese lugar de incertidumbre donde la pintura todavía puede operar como una forma de pensamiento. “Cuando es tan fácil producir imágenes hiperrealistas y fantásticas, siempre aparece una contrarreacción histórica que busca otra cosa”, señala el artista. Esa otra cosa, en su caso, sigue siendo la pintura.

    La exposición reúne un conjunto de obras realizadas durante los últimos años entre Alemania y Chile. A través de paisajes, fragmentos de imágenes y pinturas construidas desde fotografías personales, la muestra propone una reflexión sobre la manera en que aprendemos a mirar el mundo.

    Lejos de entender la naturaleza como algo dado, Taus se interesa por el paisaje como una construcción cultural. “Creo que uno nunca ingresa a la naturaleza; uno solo ingresa gracias a este dispositivo que es el paisaje”, afirma. “La naturaleza es completamente otra. Lo que nos quedan son los jardines, los paisajes pintados o fotografiados”.

    Esa sospecha guía gran parte de su trabajo reciente. Desde las expediciones científicas de Humboldt hasta Google Maps, el artista investiga las formas en que distintas imágenes han contribuido a construir ideas de territorio, identidad y pertenencia. “Me parecía que lo natural no es natural. Está naturalizado, que es distinto”, explica. “La forma en que vemos el paisaje responde a una epistemología específica, histórica, cultural. Y quizás hay otras formas de relación con el entorno que quedaron al costado”.

    Paisajismos no surge únicamente desde la teoría, también nace desde una experiencia profundamente personal. Uno de los núcleos centrales de la exposición está compuesto por una serie de pequeñas pinturas realizadas a partir de fotografías tomadas durante viajes y recorridos acumulados a lo largo de los años. Senderos, jardines botánicos, parques, bosques y rincones aparentemente anodinos aparecen convertidos en un archivo afectivo de lugares visitados.

    Con el tiempo, Taus descubrió que esas imágenes estaban ligadas a una experiencia biográfica muy concreta: el acceso tardío al tiempo libre. “A los 29 años tuve mis primeras vacaciones”, recuerda. “Trabajé desde los 13 años sin parar. Entonces me di cuenta de que siempre había estado sacando fotos de esos lugares vacíos, de esos parques, de esos paisajes. Y encontré muy interesante que hubiera una construcción del paisaje vacacional. Estas pinturas son casi una revancha por las vacaciones que me perdí”.

    Paralelamente, la muestra incorpora otro grupo de obras nacidas de imágenes encontradas en Google Street View y de errores producidos por sistemas digitales de representación. Distorsiones, vacíos, cortes y fallas algorítmicas son traducidos posteriormente al lenguaje pictórico. “Trabajo con el computador más como un partner que como una herramienta”, explica. “Cuando aparecían ciertos errores, en vez de corregirlos los respetaba. Los consideraba gestos. Después respondía con otro gesto y así se iba armando la imagen”.

    Lejos de oponer pintura y tecnología, Taus propone un diálogo entre ambas. Las imágenes digitales aparecen como materia prima, pero la pintura sigue siendo el espacio donde esas imágenes adquieren densidad, tiempo y presencia física. “Trabajo con el objeto pintado. No veo solamente la imagen. Veo el objeto. Veo cómo aparece en el espacio”, explica.

    Formado en la Universidad de Chile y posteriormente en la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig, donde desarrolló estudios de posgrado en Intermedia, Fede Taus ha construido gran parte de su trayectoria en Alemania, luego de vivir en ese país durante ocho años. Allí sigue participando regularmente en exposiciones colectivas e individuales como la que tuvo en mayo pasado en la galería KSTN de Berlín, donde exhibió la serie Habitus, compuesta mayormente por retratos. “Vivir y exponer en Alemania me ha dado una distancia que terminó siendo muy productiva. Muchas de las preguntas que hago sobre el paisaje, la identidad o las formas de representación nacieron justamente desde la experiencia de mirar Chile desde lejos”.

    De vuelta en el país, Taus ha debido incorporarse a la escena local del arte, siendo Paisajismos una de sus primeras muestras individuales más grandes. “Muchas de estas obras nacieron en Alemania, donde además encontré una tradición muy fuerte en torno a la pintura, pero también una apertura para pensarla desde otros lugares”, afirma el artista. “Eso me permitió entenderla no sólo como una disciplina, sino como una herramienta para investigar cómo se construyen las imágenes y cómo nos relacionamos con ellas”.

    Paisajismo de Fede Taus

    Del 10 al 31 de julio en Departamento Jota

    Mosqueto 464, barrio Bellas Artes, Santiago

    Horarios: Miércoles a Domingo de 15:00 a 19:00 horas

    Más sobre:ArteFede TausDepartamento JotaArte Culto

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