La experiencia del audio de alta fidelidad continúa su transición desde los espacios residenciales hacia el interior de los vehículos. Sonos, la compañía estadounidense conocida por sus sistemas de altavoces multisala y barras de sonido, anunció un nuevo acuerdo de colaboración con el fabricante europeo Škoda para integrar su tecnología en el nuevo vehículo eléctrico de la marca.

El anuncio, oficializado desde la sede de la empresa tecnológica en Santa Bárbara, California, confirma a Sonos como el socio de audio exclusivo para el nuevo modelo insignia de cero emisiones de la firma checa, bautizado como Škoda Peaq .

Relax

Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

Según Sonos, el sistema fue diseñado desde cero para la acústica particular de la cabina del automóvil.

El equipamiento -que se comercializará como parte del paquete opcional “Relax”- fue ajustado a medida para replicar la claridad y la profundidad de bajos que caracterizan a los equipos de la marca .

Para lograrlo, los ingenieros desarrollaron componentes específicos y calibraron el espacio para ofrecer un escenario sonoro enfocado en la zona delantera, sumando tecnología de audio espacial que busca distribuir la música, la voz y el entretenimiento de forma equilibrada en todos los asientos del vehículo.

Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico markus wendler

Tom Conrad, actual CEO de Sonos, enmarcó la alianza como una evolución lógica para el ecosistema de la marca.

“Sonos se construyó en torno a la idea de que el sonido debe moverse sin esfuerzo por el hogar. El automóvil es una extensión cada vez más natural de eso: un lugar donde la calidad de lo que la gente escucha importa de igual manera”, señaló el ejecutivo.

“A medida que la escucha fluye más allá de la puerta principal, esta asociación nos permite imaginar cómo el sistema Sonos también puede hacerlo”, agregó.