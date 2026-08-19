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    Daniel Garnero justifica la falta de refuerzos en la UC para la Copa Libertadores: “No se pudo. No es que no quisimos”

    El técnico de los cruzados justificó la ausencia de incorporaciones para este semestre y basó la derrota ante Estudiantes en las bajas del actual plantel.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Garnero habló tras la eliminación de la Libertadores. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Fue una derrota dolorosa. Universidad Católica cayó estrepitosamente ante Estudiantes en el Claro Arena y quedó eliminada de la Copa Libertadores. Y en medio del encuentro, la hinchada estudiantil cantó contra la dirigencia por la austera política de incorporaciones que fue impulsada por Matías Claro y José María Buljubasich.

    Sin embargo, el técnico de los de la franja -Daniel Garnero- se cuadró con los directivos y justificó la ausencia de refuerzos. “Eso ya no pasó. No se pudo. No es que no quisimos. Y -lamentablemente- no tuvimos la posibilidad para esta llave traer a alguien que nos ayude. Pero más encima nos faltaron varios jugadores y eso sí se sintió y la jerarquía de rival nos marcó una diferencia”, aseguró el adiestrador.

    Luego argumentó que “el fútbol chileno tiene una contra muy grande que es la parte impositiva, en Paraguay de un millón, el jugador se lleva 900 y aquí 600 y quizás a los futbolistas no le gusta la plaza. Hay muchos factores”.

    Uno de ellos, para el DT, fue la gran cantidad de integrantes del actual plantel que no pudo decir presentes por lesión o suspensión, entre ellos, su máximo referente, Fernando Zampedri. “Hoy estábamos muy diezmados y no pudimos. Pero el fútbol chileno hace un rato que está en crisis, pero no soy yo el indicado para hacer el análisis”, lanzó.

    Enseguida, agregó que “me hubiese gustado tener plantel completo, con ellos nos había ido bien en la Copa, pero -por distintos factores- no lo tuvimos y estoy conforme con lo que hicieron los muchachos”.

    La razón de ello es que, dijo, “la falta de jugadores no es algo menor. En La Plata nos superaron en intensidad, hoy hicimos un partido más parejo y en la primera que tuvieron el partido cambió, porque ellos no tenían ningún apuro, tienen plantel y luego nosotros intentamos meter la pelota al área y no tuvimos ni efectividad ni fortuna”.

    Finalmente, Garnero concluyó que “creo que hicimos una buena Copa. Este es un club que le costó mucho en los últimos años y nos tocó una zona difícil y nadie nos daba ni un mango por nosotros... Hoy jugamos con un rival que tenía mucho más que nosotros. Tenemos que replantearnos para ver si podemos hacer las cosas mejor, pero este grupo lo entregó todo”.

    Más sobre:UCUniversidad CatólicaCopa LibertadoresEstudiantesOctavos de FinalDaniel Garnero

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