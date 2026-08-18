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    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    El delantero se pierde la vuelta por Copa Libertadores y los números muestran cuánto depende Universidad Católica de sus goles: convirtió el 35% de los tantos del equipo en la temporada y el 44% en el torneo continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El peso de Zampedri: las cifras del Toro que la UC pierde en la revancha ante Estudiantes. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica tendrá que buscar la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores sin Fernando Zampedri. Esta noche, a las 20.30, los cruzados se juegan la vida en la revancha ante Estudiantes de La Plata, en el Claro Arena. Y lo harán sin su emblema, suspendido por tarjetas amarillas. Será una prueba de fuego. La ausencia del delantero ante los pincharratas obliga a Daniel Garnero a rearmar el puzzle para reemplazar al jugador más decisivo del equipo, al capitán, máximo referente y al que concentra la mayor parte de los goles cruzados en la temporada.

    Los números del Toro en 2026 explican por sí solos su enorme peso e influencia en el conjunto de San Carlos de Apoquindo. Este año, la UC ha disputado 39 partidos, en los que convirtió 80 goles. De esa cantidad, el atacante argentino marcó 28, exactamente, el 35% del total.

    La dependencia aumenta al separar las competencias. En la Liga de Primera, el oriundo de Chajarí anotó 18 de los 40 goles de Universidad Católica, lo que representa un 45% de la producción. En la Copa Libertadores la proporción es prácticamente la misma: convirtió cuatro de los nueve tantos del equipo, un 44%.

    Zampedri.

    La estadística de los partidos que Zampedri no disputó entrega otra referencia para la revancha de este martes. El delantero estuvo ausente en cuatro encuentros durante la temporada y la UC obtuvo dos triunfos y dos derrotas. En esos compromisos, el equipo de Garnero marcó cinco goles y recibió seis.

    El primer partido sin el goleador fue el triunfo por 2-1 sobre Universidad de Concepción, en la Copa de la Liga. Luego, la UC perdió 1-0 ante Ñublense por el mismo torneo. En la Liga de Primera venció 3-0 a Huachipato y cayó por 4-0 frente a San Luis en la Copa Chile.

    La diferencia también aparece al revisar quiénes asumieron los goles durante sus ausencias. Justo Giani convirtió dos veces, mientras Diego Valencia, Clemente Montes y Diego Corral marcaron un tanto cada uno. Ningún otro jugador anotó en los cuatro partidos que Zampedri se perdió.

    El inédito plan de Daniel Garnero para rearmar a una UC sin Zampedri ante Estudiantes

    Para la revancha ante Estudiantes, además, varias de esas alternativas no estarán disponibles o llegan con problemas físicos. Diego Valencia está fuera desde abril debido a una rotura de ligamento cruzado. Juan Francisco Rossel tiene para dos semanas más tras operarse, mientras que Montes vuelve a las citaciones esta noche, luego de casi dos meses sin fútbol.

    Giani aparece así como el jugador que ya respondió con mayor frecuencia en los partidos sin Zampedri. Sus dos goles representan el 40% de los tantos que Católica consiguió durante las cuatro ausencias del delantero. Precisamente, Garnero probó con el exAldosivi como 9, en el lugar del Toro, acompañado por Diego Corral y Martín “Pesadilla” Gómez, argentino de 20 años que llegó como una apuesta.

    Esto obligó al DT a modificar el resto de la pizarra, porque tampoco podrá contar con el suspendido Cristián Cuevas, uno de sus comodines. Sebastián Arancibia será esperado hasta última hora, pero no será titular. En su lugar no estará Bernardo Cerezo, de bajo rendimiento en La Plata. El técnico opta por mover a Daniel González del centro de la zaga a la banda diestra, lo que implica ubicar a Agustín Farías como acompañante de Branco Ampuero.

    Tras la suspensión del Toro de cara a la revancha ante Estudiantes, el técnico Garnero lamentó la baja. “Zampedri es el jugador más importante en la historia del club. Es una leyenda viva y va por el séptimo año consecutivo de ser el goleador de la liga chilena, por eso es una baja muy importante y debemos prepararnos para hacer el mejor partido que podamos”, dijo.

    El ariete, en tanto, aleonó a sus compañeros. “Me toca a mí quedar afuera, pero confiamos en el equipo. Vamos a preparar la vuelta y que salga bien para nosotros”, manifestó.

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