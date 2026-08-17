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    La UC y Coquimbo toman nota para la Copa Libertadores: cómo les fue a los rivales de los chilenos en la Liga Argentina

    Estudiantes, que será rival de Universidad Católica en el Claro Arena, celebró en el clásico de La Plata ante Gimnasia. Platense, en tanto, protagonizó un polémico partido con Boca Juniors antes de su viaje al Sánchez Rumoroso.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    La UC y Coquimbo toman nota para la Copa Libertadores: cómo les fue a los rivales de los chilenos en la Liga Argentina.

    Universidad Católica y Coquimbo Unido se alistan para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Ambos equipos debían enfrentarse durante esta jornada en la Liga de Primera, sin embargo, optaron por cambiar la fecha para llegar más descansados físicamente a sus respectivos duelos coperos.

    Los que no descansaron fueron sus rivales, los cuales protagonizaron importantes compromisos al otro lado de la cordillera. Por la quinta fecha de la Liga Argentina, Estudiantes de la Plata derrotó a Gimnasia y Esgrima en el clásico de la ciudad y Platense tuvo un polémico empate ante Boca Juniors.

    Estudiantes llega afilado

    En el caso del Pincha, todo fue alegría. El equipo que dirige el Cacique Medina se sacudió del empate por 1-1 contra los cruzados a mitad de semana y descargó todo su poder de fuego sobre el Lobo. Fue un 4-0, con goles de Eros Mancuso (43′), Tiago Palacios (60′), Joaquín Tobio Burgos (70′) y Alexis Castro (84′). Del lado de la visita, en tanto, las expulsiones de Alexis Steimbach (35′) y Germán Conti (53′) terminaron pesando y fueron el gatillante para la abultada caída contra el tradicional rival citadino.

    De esta manera, Estudiantes llega más que encendido al partido de vuelta en el Claro Arena. Dicho cotejo está programado para el próximo martes, a las 20.30 horas de Chile. Cabe remarcar que Católica jugará sin Fernando Zampedri, pues quedó suspendido tras la acumulación de tarjetas amarillas. Eso sí, Daniel Garnero espera por recuperar a Clemente Montes, quien atraviesa la última fase de recuperación tras su operación por una pequeña fractura en el pie derecho.

    La UC rescató un empate de visita ante Estudiantes. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El polémico empate del Calamar

    Del lado de Platense, el panorama no fue tan auspicioso. El Calamar buscaba reencontrarse con la buenas sensaciones tras dejar escapar una victoria que parecía asegurada contra Coquimbo. Su rival en el estadio Vicente López era Boca Juniors, que también venía de competir a nivel internacional (el xeneize se impuso por 3-1 a Recoleta de Paraguay, por los octavos de la Copa Sudamericana).

    Sin embargo, pese a que comenzó en ventaja gracias a una anotación de Kevin Retamar (53′), una polémica decisión del VAR lo terminó por complicar una vez más. En esta oportunidad, el equipo que conduce Martín Palermo sufrió con la anulación de un gol por una supuesta mano de Luciano Giménez. No obstante, en el inicio de la jugada, el árbitro no detectó que Dylan Gorosito la había tocado primero con el brazo, por lo que debió cobrarse penal para Platense.

    Platense empató 1-1 ante Coquimbo en la ida de los octavos de la Libertadores. Foto: Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Por consecuencia, el controvertido cobro terminó siendo perjudicial para el local, pues Boca logró conseguir un empate sobre el tramo final. El uruguayo Miguel Merentiel, con un tanto a los 80′, puso el 1-1 definitivo y dejó con más dudas a Platense, que ahora tiene que viajar al Francisco Sánchez Rumoroso con apenas un triunfo en los últimos seis partidos.

    Aquel cotejo en la Cuarta Región está agendado para el miércoles 19 de agosto, a las 18 horas de Chile.

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