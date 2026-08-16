Arteta suma un nuevo título a costa de Maresca: el Arsenal aplasta al Manchester City y se queda con la Community Shield

Mikel Arteta sumó una nueva alegría con los Gunners. El Arsenal dio el golpe ante el Manchester City en Cardiff y se impuso por 3-0 para conseguir su decimoctava Community Shield. Enzo Maresca inició su era en los Citizens con una dura caída.

El Millennium Stadium fue el escenario para recibir el inicio simbólico de la temporada del fútbol inglés. Wembley, el estadio que de costumbre alberga este tipo de partidos, no estaba disponible por una serie de conciertos de The Weekend.

El Arsenal llegó a la definición tras cortar una mala racha de 22 años y consagrarse en la Premier League, mientras que el City lo hizo después de obtener la FA Cup. Y más allá de un movido mercado de fichajes con diferentes incorporaciones, la final marcó el primer duelo oficial luego de la salida del legendario Pep Guardiola del elenco mancuniano.

Se trató del primer encuentro de Enzo Maresca al mando de los de Manchester, donde salió a buscar su primer título ante un Mikel Arteta que se erigió como el técnico actual con más años seguidos dirigiendo en la Premier (desde 2019). Por ello mismo, y sobre todo después de la salida de Guardiola, el vasco busca consagrarse como el nuevo rey del fútbol inglés.

El italiano comenzó una nueva era en el City, pero todo inició de la peor manera posible. Ricardo Calafiori asestó un sorpresivo golpe a los 23 segundos de iniciado el partido. El defensor definió de gran manera tras un movimiento increíble y un aún mejor pase de Lewis-Skelly. Todo el partido sería cuesta arriba para los Citizens.

Martin Odegaard fue una de las figuras del triunfo sobre el Manchester City. Foto: @Arsenal (X).

La copa se va para Londres

Después de la anotación, el trámite se emparejó al instante. Fue un choque de estilos de dos equipos que se repartieron la posesión e intentaron desplegar su juego. Por momentos, el City parecía construir, pero todo siempre fue hasta el borde del área. Esa fue la zona donde los Gunners plantaron su fortín, siendo imposible de superar su reconocida zaga.

En contraste, los londinenses sí lograron hacer daño con algunas transiciones rápidas ante un equipo aún en construcción y que no contó con Rodri, su emblema, eje y jugador más importante, que podría partir al Barcelona según los reportes de la prensa europea

En una de esas aproximaciones, el Arsenal logró estirar su ventaja gracias a la pasividad mancuniana. Odegaard lanzó un centro cruzado para Christos Tzolis, refuerzo de grandes números en el Brujas. El griego pivoteo para Havertz (28′), que cabeceó ante una floja respuesta de Donnarumma.

El City seguía con tener aproximaciones, pero todo se quedaba en eso. No estuvo fino en el último tramo para dejar a sus atacantes en posición de remate. En el 40′, finalmente, vino una clara. Primero, Raya evitó un tanto de Haaland con un paradón. Después, White bloqueó a Doku cuando este tenía el arco a su disposición para anotar.

En el 45′, una nueva débil respuesta de Donnarumma pudo significar el tercer tanto londinense de Odegaard, pero Gvardiol la sacó desde la línea.

El complemento estuvo marcado por el regreso de Jack Grealish, quien estuvo cedido en el Everton, como revulsivo. El City salió en busca de la remontada, pero la ilusión duraría unos minutos. Tzolis recibió por la izquierda y habilitó a Odegaard (48′), que controló en área y superó a la defensa con un control. El noruego amagó para dejar desparramado a Donnarumma y definir con sutileza. Golazo para anotar el tercero. Ya era goleada.

El Arsenal manejó el resultado y no pasó mayores sobresaltos, por más que el City intentó general algo con más ganas que otra cosa. El resultado ya estaba definido.