Exgeneral Yáñez por reforma de seguridad del gobierno: “Me parece que va en la línea correcta, pero no es suficiente”

El exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó el paquete de reformas impulsado por el gobierno. El exuniformado sostuvo que, en términos generales, “va en la línea correcta”, aunque consideró que todavía existen materias pendientes.

En su conversación con Estado Nacional de TVN, Yáñez valoró ciertos elementos, mencionó la extensión de la flagrancia, ya que permitiría disponer de un mayor margen de tiempo para detener a una persona que acaba de cometer un delito y ponerla a disposición de los tribunales. También destacó el fortalecimiento de la protección jurídica para policías y miembros de las Fuerzas Armadas que participen en labores de seguridad.

Añadió que “si queremos utilizar las Fuerzas Armadas, tienen que tener un respaldo y una protección jurídica y reglas claras que les permitan poder hacer estas actuaciones”.

Sin embargo, su principal reparo apuntó a la falta de una mirada integral del sistema de seguridad. “El Estado debe cambiar la forma en que administra la seguridad. Tiene que hacerla mucho más integral, no puede ser parcializada”, afirmó.

A su juicio, no basta con medir los resultados de cada institución por separado, sino que se requiere que policías, Ministerio Público, organismos de inteligencia y las distintas instituciones vinculadas a la seguridad funcionen coordinadamente.

En ese sentido, Yáñez puso el acento en la interoperabilidad y en la necesidad de que las instituciones compartan información y capacidades . Según planteó, “esto no basta solamente con los resultados de cuánto hace cada institución, sino que más bien logramos reducir el delito”.

Además, el exgeneral director advirtió que una estrategia basada principalmente en la persecución penal puede terminar actuando demasiado tarde. “Si seguimos teniendo delitos y seguimos persiguiendo a los delincuentes, estamos llegando absolutamente tarde a todo”, sostuvo.

Por ello, indicó que la estrategia debe incorporar también la prevención, la intervención temprana y la capacidad de evitar que quienes ingresan a una trayectoria delictual continúen reincidiendo. En esa línea, vinculó la discusión de seguridad con el sistema penitenciario, señalando que “lo más probable es que vayan a reincidir y vayan a seguir en esta rutina y en esta cadena delictual”.

Yáñez también llamó a fortalecer las capacidades de organismos especializados, mencionando particularmente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Frente a la discusión sobre el levantamiento del secreto bancario, sostuvo que, antes que ampliar únicamente las herramientas disponibles, se debería aumentar la capacidad operativa de la institución, incorporando más funcionarios y profesionales que permitan detectar operaciones vinculadas al crimen organizado.