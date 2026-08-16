Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

No fue esta una semana especialmente ordenada para el gobierno. Para partir, empecemos por lo más reciente: la sorpresiva salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, luego de conocerse que el 23 de abril acudió a un encuentro social en su auto fiscal. Ya había sido denunciada a Contraloría y, en su respuesta a esa institución, Duco y su entonces subsecretario, Andrés Otero, calificaron el motivo de la cita como “una reunión de trabajo”. Pero los hechos eran otros y, así y todo, el viernes -en la ceremonia del cambio de gabinete- el Presidente José Antonio Kast elogió a la deportista y afirmó que “es un error que cualquiera puede cometer”.

En estos días el desorden se vio también entre ministros. El más claro, el que ocurrió entre los dos principales alfiles del gobierno: el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. El sábado 8, el gobierno había ingresado un requerimiento ante el TC para impugnar el artículo 31 de la Ley de Reconstrucción, que obliga a las empresas de agua, luz y gas a reconectar sus servicios sin costo en zonas de catástrofe, aun cuando no estuvieran pagados. El problema fue que el lunes 10, Alvarado reconoció que no sabía que el requerimiento se había presentado. “No es mi responsabilidad tener que estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas”, contestó Quiroz. Alvarado, por su parte, explicó que “a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento”. Desde La Moneda lo calificaron como un “incidente” interno, pero es al menos llamativo que los dos principales ministros no hayan estado comunicados entre sí sobre una acción tan relevante como ir al TC. A propósito: el jueves, este mismo tribunal zanjó la disputa por la invariabilidad tributaria, acotándola en algunos aspectos, y eliminó la compensación ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Otro punto que provocó desorden es la agenda de seguridad que lleva adelante el ministro Martín Arrau. La Tercera dio a conocer un borrador de reforma constitucional en seguridad, que incluye la restricción de beneficios sociales a condenados por crimen organizado y terrorismo. La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que la medida “puede ser un poco incompatible” con mandatos del Minsal. A lo que Arrau contestó que la doctora “desconoce el proyecto constitucional” y “está opinando de una cosa que quizá no estaba tan al tanto”. Otro “incidente interno” que rema en contra de la sensación de orden que busca mantener La Moneda.