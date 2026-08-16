El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

Una taza de café al día podría ser más útil que solo ayudar a despertar y activar la mañana.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, concluyó que el consumo habitual de café se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas graves , incluido el cáncer de hígado.

Este consumo incluso, se relaciona con una menor probabilidad de morir por estas patologías.

El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

¿Cómo se llegó a esta conclusión?

La investigación siguió durante más de una década a más de 354.000 personas y encontró que quienes bebían café de forma regular presentaban un riesgo significativamente menor de cirrosis, carcinoma hepatocelular (el tipo más frecuente de cáncer de hígado) y muerte relacionada con enfermedades hepáticas.

Los resultados muestran que el efecto protector aumenta con la cantidad de café consumida.

En comparación con quienes no bebían café, consumir entre una y dos tazas al día se asoció con un 20% menos de riesgo de cirrosis, un 24% menos de riesgo de cáncer de hígado y un 31% menos de probabilidad de fallecer por una enfermedad hepática .

Entre quienes tomaban tres o cuatro tazas diarias, la reducción del riesgo alcanzó el 35% tanto para cirrosis como para cáncer hepático, mientras que la probabilidad de muerte relacionada con el hígado disminuyó un 41%.

En quienes consumían cinco o más tazas al día, el riesgo de cáncer de hígado fue un 47% menor, mientras que el riesgo de cirrosis disminuyó un 32% y la mortalidad relacionada con enfermedades hepáticas se redujo en un 42%.

¿Qué dice el autor de la investigación?

Según el autor principal del estudio, el hepatólogo Hyunseok Kim, del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, los resultados apuntan a que el beneficio del café no depende exclusivamente de la cafeína .

“Probablemente, estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café”, afirmó.

El especialista agregó que “vemos que probablemente, el beneficio para el hígado del café no viene de la cafeína, porque observamos un beneficio similar en los bebedores de café descafeinado. Así que parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”.

El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

Los investigadores también analizaron imágenes de resonancia magnética y biomarcadores sanguíneos de una parte de los participantes.

Estos exámenes revelaron que los consumidores habituales de café presentaban menor acumulación de grasa e inflamación en el hígado , además de perfiles de proteínas hepáticas considerados más saludables.

Los autores también observaron que el beneficio era ligeramente menor entre quienes añadían azúcar o edulcorantes al café.

De hecho, las personas que consumían edulcorantes presentaban niveles más elevados de un marcador de inflamación hepática, un factor que podría contribuir al desarrollo de enfermedad por hígado graso.

Limitaciones del estudio

Pese a los resultados, los investigadores subrayan que el estudio presenta limitaciones.

El consumo de café solo fue medido al inicio del seguimiento y, más de diez años después, durante la realización de resonancias magnéticas, por lo que los hábitos de los participantes pudieron haber cambiado con el tiempo.