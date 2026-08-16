Hombre de 34 años muere baleado en Iquique: se indagan circunstancias del hecho

Un hombre de 34 años falleció tras ser atacado con un arma de fuego en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, durante la madrugada de este domingo.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique acudió al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas para esclarecer el homicidio del hombre.

El hombre fue trasladado al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) “La Tortuga” de la comuna de Alto Hospicio en dicha región, lugar donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.