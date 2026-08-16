Hombre de 34 años muere baleado en Iquique: se indagan circunstancias del hecho
El hombre fue trasladado al SAR “La Tortuga” de la comuna de Alto Hospicio, lugar donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
Un hombre de 34 años falleció tras ser atacado con un arma de fuego en la comuna de Iquique, Región de Tarapacá, durante la madrugada de este domingo.
La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique acudió al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas para esclarecer el homicidio del hombre.
El hombre fue trasladado al Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) “La Tortuga” de la comuna de Alto Hospicio en dicha región, lugar donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.
El jefe de la BH de Iquique, Marcelo Pérez, señaló que las diligencias investigativas quedaron a cargo de la PDI y Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, con el fin de establecer la dinámica de los hechos y los participantes del mismo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.