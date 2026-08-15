PDI investiga paradero de Thae Loiza Galaz, exconcejala de Graneros desaparecida hace 11 días

La Policía de Investigaciones (PDI) está investigando la desaparición de la exconcejala de Graneros, Thae Loiza Galaz, quien fue vista por última vez el pasado miércoles 5 de agosto tras salir de su departamento en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Fue el pasado 8 de agosto cuando la familia presentó la denuncia de presunta desgracia a la PDI, quienes iniciaron tres días después las diligencias investigativas para esclarecer su paradero.

Según relató su madre, María Rosa Galaz, en conversación con Meganoticias, la mujer se había trasladado desde Graneros a la Región Metropolitana para establecerse de manera definitiva. Es así que Thae había comenzado a trabajar en una hamburguesería ubicada en la comuna de La Florida.

“La PDI me mostró las cámaras donde ella sale del edificio y busca en su cartera las llaves para abrir la reja. Después llama a su amiga para que le abra, porque no encontró las llaves. Y ella sale de ahí y de ahí ya se pierde el rastro”, detalló la madre.

La alerta en torno a su ausencia se encendió luego de que la mujer no se presentara a trabajar. Si bien la hamburguesería intentó comunicarse con ella para conocer el motivo de su ausencia, no lograron contactarla.

Adicionalmente, la joven se encontraba incomunicada, ya que anteriormente le habían robado el teléfono celular que utilizaba.

“A mí lo que me parece más extraño que andaba sin plata, me parece que sin documentos. Eso es lo que me tiene más preocupada y que pueda haberle pasado algo, porque ella lleva 11 días, 11 días desaparecida”, afirmó la madre.