Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

Un terremoto de magnitud 5.0 sacudió durante la madrugada de este sábado la provincia de Granada, en el sur de España, provocando daños materiales, la salida de numerosos residentes a las calles y la activación del plan de emergencia por riesgo sísmico de la Junta de Andalucía.

El movimiento se registró a la 1:04 horas y tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín, a unos 12 kilómetros de Granada capital y a una profundidad de 10 kilómetros, según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Durante las horas posteriores se sucedieron decenas de réplicas en el área metropolitana. El IGN llegó a contabilizar 40 temblores después del sismo principal, en una madrugada marcada además por daños en distintos puntos de la provincia.

Las autoridades no han informado de víctimas fatales ni de personas con lesiones de gravedad. Sí se registraron atenciones sanitarias por ataques de ansiedad y traumatismos leves producto de caídas.

Inspección a viviendas y edificios públicos

Los daños registrados hasta ahora afectan principalmente a elementos no estructurales, entre ellos falsos techos, vidrios y otros componentes de edificios.

En la localidad de La Zubia se iniciaron revisiones en viviendas y dependencias municipales, mientras en Gójar se inspeccionan las iglesias y los municipios. En Granada capital, las principales revisiones se han concentrado en el sector de El Zaidín.

El Ayuntamiento de Granada indicó que las incidencias corresponden mayoritariamente a daños ligeros, aunque algunos desperfectos de mayor entidad permanecen bajo evaluación, especialmente en construcciones vulnerables o que ya presentaban problemas previos. Hasta ahora, no existen indicios de daños estructurales generalizados.

El movimiento fue percibido más allá de Granada. El IGN recibió reportes desde distintos puntos de Jaén, Almería, Málaga y Córdoba, además de registros de menor intensidad en sectores de Ciudad Real, Albacete e incluso Madrid.

Protección Civil recordó que no es posible predecir de manera determinista un nuevo terremoto, por lo que no puede asegurarse que ocurrirá otro movimiento de importancia, aunque tampoco se descartan nuevas réplicas.