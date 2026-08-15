SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    El sismo tuvo su epicentro en Alhendín, a unos 12 kilómetros de Granada, y fue seguido por decenas de réplicas durante la madrugada. Hasta ahora no se reportan heridos de gravedad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Terremoto de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales X @elmundoes

    Un terremoto de magnitud 5.0 sacudió durante la madrugada de este sábado la provincia de Granada, en el sur de España, provocando daños materiales, la salida de numerosos residentes a las calles y la activación del plan de emergencia por riesgo sísmico de la Junta de Andalucía.

    El movimiento se registró a la 1:04 horas y tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín, a unos 12 kilómetros de Granada capital y a una profundidad de 10 kilómetros, según la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

    Durante las horas posteriores se sucedieron decenas de réplicas en el área metropolitana. El IGN llegó a contabilizar 40 temblores después del sismo principal, en una madrugada marcada además por daños en distintos puntos de la provincia.

    Las autoridades no han informado de víctimas fatales ni de personas con lesiones de gravedad. Sí se registraron atenciones sanitarias por ataques de ansiedad y traumatismos leves producto de caídas.

    Inspección a viviendas y edificios públicos

    Los daños registrados hasta ahora afectan principalmente a elementos no estructurales, entre ellos falsos techos, vidrios y otros componentes de edificios.

    En la localidad de La Zubia se iniciaron revisiones en viviendas y dependencias municipales, mientras en Gójar se inspeccionan las iglesias y los municipios. En Granada capital, las principales revisiones se han concentrado en el sector de El Zaidín.

    El Ayuntamiento de Granada indicó que las incidencias corresponden mayoritariamente a daños ligeros, aunque algunos desperfectos de mayor entidad permanecen bajo evaluación, especialmente en construcciones vulnerables o que ya presentaban problemas previos. Hasta ahora, no existen indicios de daños estructurales generalizados.

    El movimiento fue percibido más allá de Granada. El IGN recibió reportes desde distintos puntos de Jaén, Almería, Málaga y Córdoba, además de registros de menor intensidad en sectores de Ciudad Real, Albacete e incluso Madrid.

    Protección Civil recordó que no es posible predecir de manera determinista un nuevo terremoto, por lo que no puede asegurarse que ocurrirá otro movimiento de importancia, aunque tampoco se descartan nuevas réplicas.

    Lee también:

    Más sobre:EspañaTemblorGranadaMundoInternacionalDesastreDaños

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    Lo más leído

    1.
    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    2.
    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    Consecuencias del cierre de Ormuz y el fenómeno de El Niño: Buque paga 4 millones de dólares para saltarse la fila en el Canal de Panamá

    3.
    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    Nuevo balance de víctimas tras terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia: fallecidos aumentan a 38

    4.
    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    5.
    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast
    Chile

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Se busca banco de inversión para vender el control de Azul Azul

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey
    El Deportivo

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey

    El PSG cierra el histórico traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona

    Revive la caída de las Diablas contra Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada
    Mundo

    Talibanes conmemoran cinco años de su regreso al poder y llaman a EE.UU. a reabrir su embajada

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta