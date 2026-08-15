SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Conductor en estado de ebriedad atropella a tres bomberos que atendían accidente en Chiguayante

    Los voluntarios trabajaban en una colisión previa cuando un tercer vehículo impactó uno de los automóviles involucrados.

    Por 
    Felipe Rivera
    Conductor en estado de ebriedad atropella a tres bomberos que atendían accidente en Chiguayante. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Una emergencia por un accidente de tránsito terminó con tres voluntarios de Bomberos lesionados durante la madrugada de este sábado en Chiguayante, luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara uno de los vehículos que permanecía en el sitio del suceso.

    El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con calle Chiguay, hasta donde habían concurrido Carabineros y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante por una primera colisión entre dos automóviles.

    Según informó Carabineros, uno de los conductores involucrados en ese accidente resultó lesionado y fue trasladado hasta un centro asistencial, mientras que el conductor del segundo vehículo abandonó el lugar antes de la llegada del personal policial.

    Bomberos trabajó inicialmente en la liberación de una persona que había quedado atrapada en uno de los automóviles y posteriormente se trasladó hasta el segundo vehículo, que permanecía bajo custodia de Carabineros, para realizar labores destinadas a permitir su retiro del lugar.

    Fue durante esa maniobra cuando ocurrió el segundo accidente.

    Conductor en estado de ebriedad atropella a tres bomberos que atendían accidente en Chiguayante. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En conversación con La Tercera, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante, Rodrigo Villanueva, explicó que los voluntarios se encontraban realizando la desconexión de la batería del vehículo cuando fueron impactados.

    “Estando en esa maniobra, un conductor en evidente estado de ebriedad estrella de manera directa contra el vehículo que estaba ahí detenido”, relató.

    Según detalló Villanueva, el impacto desplazó el automóvil y dejó a tres bomberos lesionados. Dos de los voluntarios se encontraban al interior del vehículo y sufrieron lesiones leves, mientras que un tercero estaba en la parte posterior y fue atropellado durante el choque.

    Este último fue trasladado inicialmente hasta un servicio de urgencia de Chiguayante y posteriormente derivado al Hospital Regional, debido a la gravedad de sus primeras lesiones.

    De acuerdo con el superintendente, inicialmente se mantenía bajo sospecha de traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura cervical y fractura de costilla. Sin embargo, durante la mañana se descartó el TEC y su condición evolucionó de grave a estable, aunque continuaba sometido a evaluaciones médicas.

    Conductor fue detenido por Carabineros

    Carabineros fiscalizó al conductor del tercer vehículo y constató que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido por los delitos de conducción en estado de ebriedad y lesiones.

    El hombre también resultó lesionado producto del accidente y fue trasladado hasta un centro asistencial.

    Villanueva señaló que en el lugar se le realizó un alcotest y que posteriormente fue trasladado para la realización de la alcoholemia correspondiente.

    El superintendente adelantó además que el Cuerpo de Bomberos de Chiguayante prepara acciones judiciales contra el conductor, iniciativa a la que, según indicó, también se sumaría la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

    “De verdad, gravísimo que atendiendo una emergencia (...) se nos produce esta segunda emergencia en el lugar”, sostuvo Villanueva en conversación con La Tercera.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica completa de ambos accidentes y las circunstancias en que se produjo el impacto contra los voluntarios.

    Lee también:

    Más sobre:CarabinerosChiguayanteConcepciónEstado de ebriedadAtropelloNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Gabinete de Kast queda compuesto por 63,6% de hombres y 36,4% de mujeres tras salida de Duco

    Detención preventiva para narcomilitar colombiano con notificación roja de Interpol: quedó a la espera de extradición

    Lo más leído

    1.
    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

    Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

    2.
    Así operaban los jóvenes que se transformaron en los capos de las armas 3D

    Así operaban los jóvenes que se transformaron en los capos de las armas 3D

    3.
    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    Explosión de balón de gas deja cuatro bomberos lesionados durante incendio en local de comida en Viña del Mar

    4.
    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    5.
    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    6.
    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Exministros de Boric y Piñera muestran sus aprensiones por restricciones constitucionales que socializa el gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast
    Chile

    Elecciones FA: Yeomans refuerza ideas de su candidatura y apunta a construir un partido que sea una alternativa a Kast

    Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

    Chile envía sus condolencias por terremoto en Indonesia que deja al menos 38 muertos

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Presidente de Sonda: “Con la IA son cada vez menos útiles las personas autómatas, necesitamos personas más integrales”

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia
    Tendencias

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey
    El Deportivo

    Tropiezo ante las favoritas: las Diablas sucumben con el poderío de Países Bajos en su debut en el Mundial de Hockey

    El PSG cierra el histórico traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona

    Revive la caída de las Diablas contra Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos
    Mundo

    Hezbolá exige al gobierno libanés suspender conversaciones con Israel tras ataques que dejaron al menos 11 muertos

    Sismo de magnitud 5.2 sacude al sur de España: registran daños materiales

    Autoridad marítima del Reino Unido reporta ataque con proyectil en el estrecho de Ormuz: no se registran lesionados

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta