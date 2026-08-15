Conductor en estado de ebriedad atropella a tres bomberos que atendían accidente en Chiguayante. Imagen referencial.

Una emergencia por un accidente de tránsito terminó con tres voluntarios de Bomberos lesionados durante la madrugada de este sábado en Chiguayante, luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara uno de los vehículos que permanecía en el sitio del suceso.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Manuel Rodríguez con calle Chiguay, hasta donde habían concurrido Carabineros y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante por una primera colisión entre dos automóviles.

Según informó Carabineros, uno de los conductores involucrados en ese accidente resultó lesionado y fue trasladado hasta un centro asistencial, mientras que el conductor del segundo vehículo abandonó el lugar antes de la llegada del personal policial.

Bomberos trabajó inicialmente en la liberación de una persona que había quedado atrapada en uno de los automóviles y posteriormente se trasladó hasta el segundo vehículo, que permanecía bajo custodia de Carabineros, para realizar labores destinadas a permitir su retiro del lugar.

Fue durante esa maniobra cuando ocurrió el segundo accidente.

Conductor en estado de ebriedad atropella a tres bomberos que atendían accidente en Chiguayante. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En conversación con La Tercera, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chiguayante, Rodrigo Villanueva, explicó que los voluntarios se encontraban realizando la desconexión de la batería del vehículo cuando fueron impactados.

“Estando en esa maniobra, un conductor en evidente estado de ebriedad estrella de manera directa contra el vehículo que estaba ahí detenido”, relató.

Según detalló Villanueva, el impacto desplazó el automóvil y dejó a tres bomberos lesionados. Dos de los voluntarios se encontraban al interior del vehículo y sufrieron lesiones leves, mientras que un tercero estaba en la parte posterior y fue atropellado durante el choque.

Este último fue trasladado inicialmente hasta un servicio de urgencia de Chiguayante y posteriormente derivado al Hospital Regional, debido a la gravedad de sus primeras lesiones.

De acuerdo con el superintendente, inicialmente se mantenía bajo sospecha de traumatismo encéfalo craneano (TEC), fractura cervical y fractura de costilla. Sin embargo, durante la mañana se descartó el TEC y su condición evolucionó de grave a estable, aunque continuaba sometido a evaluaciones médicas.

Conductor fue detenido por Carabineros

Carabineros fiscalizó al conductor del tercer vehículo y constató que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido por los delitos de conducción en estado de ebriedad y lesiones.

El hombre también resultó lesionado producto del accidente y fue trasladado hasta un centro asistencial.

Villanueva señaló que en el lugar se le realizó un alcotest y que posteriormente fue trasladado para la realización de la alcoholemia correspondiente.

El superintendente adelantó además que el Cuerpo de Bomberos de Chiguayante prepara acciones judiciales contra el conductor, iniciativa a la que, según indicó, también se sumaría la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

“De verdad, gravísimo que atendiendo una emergencia (...) se nos produce esta segunda emergencia en el lugar”, sostuvo Villanueva en conversación con La Tercera.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer la dinámica completa de ambos accidentes y las circunstancias en que se produjo el impacto contra los voluntarios.