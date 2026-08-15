Bancada del PDG acusa “un sesgo de género” en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco

Tras la salida del Gobierno de Natalia Duco, exministra del Deporte, desde la Bancada del Partido de la Gente (PDG) apuntaron a un “sesgo de género” en la administración de José Antonio Kast.

La ex lanzadora de bala fue reemplazada por Francisco Riveros, luego de abandonar el cargo el 13 de agosto. Su salida se enmarca en una denuncia a Contraloría por el mal uso de un vehículo fiscal, con la versión de Duco complicada tras un video difundido por El Deportivo.

Bancada del PDG acusa "un sesgo de género" en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Así, las diputadas Pamela Jiles y Paula Olmos cuestionaron el hecho de que las tres ministras que han dejado el gabinete han sido reemplazadas por hombres. Previo a Duco, Mara Sedini y Trinidad Steinert, de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y Seguridad, fueron relevadas por Claudio Alvarado y Martín Arrau, respectivamente.

“Hemos conocido otros problemas importantes de ministros y políticos del Gobierno, se reitera que solamente parece que pagan sus faltas las ministras mujeres . Los ministros, cuando se les olvida llamar al ministro del Interior para comunicarle que han puesto una presentación al Tribunal Constitucional, ahí quedan, felices”, cuestionó Jiles.

Asimismo, indicó que “en estos tiempos, tener una vara tan distinta para medir a las mujeres en política, incluso a las propias mujeres, efectivamente lo que hay aquí, más allá de las diferencias, es un sesgo de género”, emplazó la parlamentaria del PDG.

Bancada del PDG acusa "un sesgo de género" en cambios de gabinete de Kast tras salida de Duco SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“¿Por qué cuando sale una mujer de un cargo de poder la primera opción vuelve a ser un hombre?“, puso en duda Olmos.

En esta misma línea, afirmó que “cada vez que una ministra sale del Gobierno, y su reemplazo es un hombre, no estamos hablando solamente de un cambio de nombre, estamos hablando de quienes están ocupando los espacios de poder y de decisión en nuestro país. Si queremos avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria, la paridad y la representación de las mujeres no puede ser un discurso bonito, tiene que reflejarse en las decisiones concretas”.