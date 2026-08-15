Senador Walker refuta a Arrau tras asegurar que reforma constitucional “no tiene que ver con salud”

El senador independiente, Matías Walker, volvió a cargar este viernes contra la propuesta de reforma constitucional que ingresaría el gobierno para dar forma a su agenda de seguridad. Esta vez, el parlamentario descartó de lleno aprobar la propuesta y refutó declaraciones recientes del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quién indicó que la iniciativa no tiene relación con la salud.

Cabe destacar que la iniciativa, contenida en un documento borrador, fue dada a conocer por La Tercera, y despertó una serie de cuestionamientos por el nuevo artículo 9 bis que buscaría agregar al mensaje presidencial.

Esto, ya que la nueva disposición de la Carta Magna excluiría a los condenados por delitos violentos, asociados al narcotráfico, conductas terroristas y crimen organizado de las prestaciones sociales financiadas por el fisco en materia de salud, educación y laborales.

En cuanto a las garantías de salud, fue la propia ministra de Salud, May Chomalí, quien señaló que la iniciativa colisiona con algunas leyes vigentes, como la ley de urgencia.

Esto motivó la respuesta del titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró tras la crítica que “ es una reforma que no tiene que ver directamente con salud porque ya tendrá su baja legal y estamos totalmente coordinados como siempre ”, además de señalar que el texto que ingresaría por el Senado ha sido actualizado.

El jueves, el senador Walker también tuvo un duro cruce con el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, en torno al mismo punto.

Sin embargo, esta vez fue más allá y advirtió al gobierno que no daría su voto para aprobar un texto con esas implicancias, además de calificarlo como “una locura”.

Así, citando lo dicho por Arrau, el parlamentario señaló que la propuesta “sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al artículo 19 N° 9 que consagra, precisamente, el derecho a protección de la salud”.

“No cuenten con mi voto para esta locura”, avisó al Ejecutivo el senador por la Región de Coquimbo.

Sí tiene que ver con la salud, pues el propio texto del borrador de la reforma constitucional alude al art 19 N 9 que consagra, precisamente el derecho a protección de la salud.



No cuenten con mi voto para esta locura. Una disposición constitucional que mandata (no faculta) al… https://t.co/Cx8z0PpcdP pic.twitter.com/o0eV22cQTu — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) August 14, 2026

En esa línea, Walker afirmó que “una disposición constitucional que mandata (no faculta) al legislador para inhabilitar el acceso a ‘cualquier prestación social financiada con recursos estatales’ incluso hasta 15 años después de haber cumplido una condena”.

Con todo, el parlamentario ejemplificó que los delincuentes condenados, en caso de prosperar la reforma a la Constitución, no podrían acceder a las Garantías Explicitas de Salud (GES), ni a vacunas, ni a la atención en un consultorio, “o en la enfermería de una cárcel producto de una agresión”; como tampoco al ajuar en un hospital a una madre, a las raciones de alimentos entregadas por Junaeb para los hijos, o a “la libertad de trabajo para reinsertarse en la sociedad con recursos del Sence”.