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    Gobierno de Bolivia elimina por decreto los ministerios de Planificación y Turismo

    El extenso decreto 5675 también establece los principios que orientan la gestión de los servidores públicos y le entrega al mandatario boliviano, Rodrigo Paz, la posibilidad de designar delegados presidenciales.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Foto: @Rodrigo_PazP en X.

    El gobierno de Rodrigo Paz hizo oficial la reducción de los ministerios en Bolivia, de 14 a 12, mediante un decreto que se difundió este viernes, el que también permitirá al mandatario designar “delegados presidenciales” para coordinar políticas o proyectos específicos que se consideren de interés nacional.

    De acuerdo con EFE, la medida forma parte del extenso decreto 5675 de 134 artículos, siete disposiciones adicionales y nueve disposiciones transitorias.

    Este determina las atribuciones del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, y define las reglas generales de organización, coordinación, dirección, delegación y responsabilidad aplicables a los ministerios.

    Asimismo, establece los principios que orientan la gestión de los servidores públicos y las bases para la modernización, simplificación y transformación digital del Órgano Ejecutivo, junto con sentar las “bases para la modernización, simplificación y transformación digital” de ese poder estatal, de acuerdo con el diario El Deber.

    El artículo 27 de la norma enumera la composición de la Administración Central del Gobierno con 12 ministerios, oficializando la supresión de las carteras de Planificación del Desarrollo y de Turismo Sostenible, Cultura, Folclore y Gastronomía, anunciada la semana pasada por el presidente Paz.

    El gobernante señaló entonces que se crearía una Agencia Nacional de Turismo, Folclore y Gastronomía, pero en el decreto finalmente figura el Viceministerio de Turismo Sostenible y Culturas dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

    También, como detalló EFE, quedaron “bajo tuición” de la Cancillería otras entidades descentralizadas, como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de la ciudadela preshispánica de Tiahuanaco y la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine).

    De la misma forma, los cuatro viceministerios que dependían de Planificación del Desarrollo se distribuyeron entre igual número de ministerios existentes, aunque dos pasaron a ser direcciones.

    Entre dichos cambios se cuenta que el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua ahora es la cartera de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; mientras en el Ministerio de Gobierno (Interior), el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas pasó a ser Lucha Integral contra el Narcotráfico.

    Dentro de los cambios se suma la posibilidad de que Paz designe “delegados presidenciales” para la “coordinación, articulación, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, programas, proyectos o iniciativas de interés nacional”, siempre que sea requerida una “representación o gestión especializada” y con una “dependencia funcional” de la Presidencia.

    De acuerdo con la información, la norma aclara que un delegado presidencial “no podrá sustituir ni duplicar” las atribuciones de un ministro y que el nombramiento y otros aspectos operativos, como el “objeto, alcance, plazo, mecanismos de coordinación y rendición de informes” de esa delegación se definirán mediante un decreto.

    Más sobre:BoliviaGobiernoRodrigo PazDecretoMinisteriosReducciónMundoPlanificaciónTurismo

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