SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras fuerte sismo de 7,7 en Indonesia

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la tarde de este viernes la posibilidad de un tsunami en Chile tras el fuerte terremoto de magnitud de 7,7 al noroeste de Indonesia.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el organismo en su página web.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a 68 kilómetros al noroeste de Ende a las 21:58:21 UTC (17:58 horas de Chile) y tuvo un hipocentro a una profundidad de solo 10 kilómetros.

Las estimaciones iniciales del USGS, basadas en el temblor, indican que es posible que haya víctimas y daños, aunque el gobierno indonesio aún no se ha pronunciado al respecto, como consignó CNN.

Según el sistema de alerta del organismo estadounidense, unas 500.000 personas estuvieron expuestas a temblores muy fuertes o severos, capaces de causar daños leves o moderados en estructuras bien construidas y grandes daños en estructuras mal construidas.

De acuerdo a The New York Times, se han registrado sismos posteriores en la misma zona, los que suelen ser réplicas causadas por pequeños desajustes a lo largo de la porción de la falla que se deslizó durante el movimiento inicial.

Indonesia ha sufrido varios terremotos devastadores en el pasado, al situarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicamente más activas del mundo.

Esta se extiende desde Japón e Indonesia, en un lado del Pacífico, hasta California y Sudamérica en el otro, estando Chile también en ella.