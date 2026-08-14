Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora. Foto: REFERENCIAL.

Al igual que el pasado jueves, este fin de semana continuará la inestabilidad en la Región Metropolitana. Aunque el cielo se despejó durante la mañana, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advierte que la lluvia y las tormentas eléctricas volverán a aparecer a medida que avanza el día.

Además, los meteorólogos han avisado que el episodio de hoy será muy similar al de ayer: chubascos intensos, aleatorios, acompañados de rayos y truenos.

Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, hoy continuará el “caos en el cielo de la Región Metropolitana” .

Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

A qué hora llueve hoy en Santiago, según el tiempo

Después de los rayos de sol que se asomaron durante el mediodía, el cielo volverá a nublarse para dar paso al nuevo episodio de lluvia y actividad eléctrica.

El pronóstico de Meteochile muestra que los chubascos y tormentas eléctricas comenzarán durante la tarde en todos los sectores de la Región Metropolitana : Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago sur, Santiago poniente, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

Sepúlveda explicó que las tormentas podrían registrarse “en cualquiera de las 52 comunas” de la RM. Sin embargo, la probabilidad más alta se daría en la cordillera y precordillera de los Andes, así como en la cordillera costa y el cordón de Chacabuco.

Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora Tendencias / La Tercera

Y específicamente sobre la lluvia, el modelo meteorológico de Meteored muestra entre 40 y 60% de probabilidad de precipitaciones desde las 12:00 hasta las 20:00 , por lo que los chubascos pronosticados podrían aparecer dentro de ese rango de horas.

Se esperan entre 5 y 15 milímetros para esta jornada.