CEO de Empresas Copec destaca aprobación de megarreforma, pero dice que hay otros elementos que incorporar a la agenda.

El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, valoró la aprobación del proyecto de megarreforma, pero dijo que aún es necesario seguir avanzando en otras iniciativas para recuperar el crecimiento económico.

Al comentar los resultados trimestrales de la compañía controlada por el grupo Angelini, los cuales fueron dados a conocer ayer, el ejecutivo también dio a conocer su visión sobre las perspectivas de crecimiento en el país.

Navarro señaló que “Chile tiene muchos desafíos económicos. Llevamos varios años creciendo a tasas bajas, por debajo del promedio del mundo, y este año 2026 ha habido varios meses donde los índices de actividad muestran cifras negativas; y más allá de eso, vemos temas de seguridad. Vemos cifras de desempleo que son alarmantes: un mercado de empleo formal que no ha logrado recuperarse, con todas las implicancias que eso tiene en términos de seguridad social para las familias afectadas por el desempleo”.

Añadió que todo ello se da en un contexto internacional global, volátil, que exige a las empresas en Chile adaptarse y revisar sus visiones estratégicas.

Sin embargo, sostuvo que “ahora, yo siempre digo que hay cosas positivas que ocurren. Por ejemplo, el avance en la tramitación de la llamada Ley de Reconstrucción. Más allá de la valoración que uno haga del tamaño del impacto de las medidas o de la calidad y bondad relativa de cada una de ellas, es una señal clara de que nuevamente la actividad, la inversión y el empleo se están tomando la agenda del país, y eso es muy importante porque, siempre lo hemos dicho, el crecimiento es la palanca más importante para tener recursos sostenibles en el tiempo para enfrentar los desafíos sociales que tiene Chile”.

Pero indicó que “hay otros elementos que hay que incorporar a la agenda. Por ejemplo, hacer transformaciones en el sistema político, en los temas de seguridad ciudadana e incluso en los temas de los permisos. Porque más allá de los cambios en la normativa y la regulación, aquí es importante ver cómo se van a gestionar y aplicar estos a nivel administrativo, cuál va a ser la interpretación judicial. Porque aquí es importante que la regulación, la gestión administrativa y los temas judiciales alrededor de los permisos, todos ellos converjan a reducir la incertidumbre, a reducir los plazos de tramitación para que los proyectos se puedan desarrollar, evidentemente cumpliendo todas las normas, pero en el menor plazo posible”.

Afirmó que Chile tiene enormes atributos: recursos naturales, talento empresarial, instituciones sólidas, un mercado de capitales profundo. “Si eso lo sumamos a una actitud de llevar adelante con convicción una reactivación económica, disciplina fiscal y, entre otras cosas, colaboración, una actitud de llegar a acuerdos, evidentemente vamos a poder retomar una senda de crecimiento en el país”, indicó.

En este sentido sostuvo que “yo creo que tenemos que ser optimistas, debemos ser optimistas, porque el optimismo es una condición necesaria para poder enfrentar esta tan grande tarea país”.

Venta de activos forestales y financiamiento

El jueves, tras el cierre de los mercados, Empresas Copec reportó que en el segundo trimestre tuvo utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$440 millones, superiores en 93% a las de igual periodo de 2025, mientras que los ingresos se incrementaron en 28,8% a US$9.246 millones.

La compañía explicó que dicho aumento se debió al buen desempeño del negocio de energía y la venta de activos forestales realizada por su filial Arauco en el período.

Respecto a este último factor Navarro dijo que “recientemente se han realizado diversas iniciativas para fortalecer el balance de la compañía y lograr un mayor grado de flexibilidad. Por ejemplo, destacar la monetización de activos forestales realizada por Arauco con unos bosques del sur, y no se descarta que los próximos meses puedan haber otras operaciones similares”.

Precisó que la venta de activos forestales “refleja una gestión de portfolio activa, una asignación disciplinada de capital. Arauco llegó a un acuerdo con un fondo de inversiones para traspasar su vuelo de bosques de eucalipto, que está comprendido en 561 predios forestales de la zona de Valdivia. Suman casi 29.500 hectáreas. Aquí lo que se traspasa es el bosque en pie; la tierra, los terrenos, siguen siendo propiedad de Arauco, del activo de Arauco. Es una transacción que ya se perfeccionó y se recibieron los fondos: son US$217 millones”.

Además, destacó el reciente acuerdo para firmar un contrato de apoyo financiero entre Empresas Copec y su filial Arauco, para inyectarle capital, “de modo de enfrentar algunos escenarios desafiantes y darle liquidez, o converger en forma más rápida a las métricas de endeudamiento de la filial forestal hacia los niveles objetivos que están determinados en nuestras políticas”.

Navarro dijo que considera que “esta combinación de prudencia, anticipación y flexibilidad permitirán desarrollar adecuadamente los proyectos, fortalecer la posición financiera y seguir avanzando en la creación de valor de largo plazo”.

El miércoles se informó que el directorio de Arauco citó a una junta extraordinaria de accionistas para el 10 de septiembre con el objeto de aprobar un contrato de compromiso de aporte de capital de US$450 millones para la compañía.

Anteriormente, el 25 de junio, el directorio de Empresas Copec había acordado la aprobación de la operación, llamada acuerdo de apoyo de capital (ESA, por sus siglas en inglés), hacia su brazo forestal Arauco.

La compañía se encuentra desarrollando un megaproyecto en Brasil, Sucuriú, que contempla una inversión de US$4.600 millones y que producirá 3,5 millones de toneladas de pulpa por año.