“Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

El gobierno se mostró más bien satisfecho con la decisión del Tribunal Constitucional de acoger parcialmente los requerimientos que levantaron parlamentarios de oposición para impugnar algunos artículos de la megarreforma relacionados a la invariabilidad tributaria, la indemnización a privados por anulación de una RCA ambiental y la micro relocalización para salmoneras sin necesidad de pasar por el SEIA.

Así por lo menos se desprende de las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien calificó como “una gran noticia” la posición del pleno del tribunal, específicamente respecto al punto sobre la invariabilidad.

“La noticia increíblemente buena es cómo el Tribunal, reconociendo toda una historia -así supongo que estará en la sentencia- institucional de Chile, de muy de muy larga data en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión ”, dijo la autoridad en conversación con T13Radio.

El fallo del TC “ es inequívocamente satisfactorio ”, agregó.

El jefe de la billetera fiscal dijo que esta iniciativa tributaria es un elemento central de la megarreforma por cuanto es un elemento que busca dar certezas a los privados para atraer inversiones al país.

“Y esa medida el Tribunal la ratificó en su integridad, prácticamente. Hay algunos detalles más bien menores, y eso nos tiene extremadamente contentos para estos efectos”, afirmó.

La lectura de los expertos coincide con el ánimo del gobierno en esta materia ya que se recoge buena parte del espíritu de la iniciativa tributaria, aunque también se consideró como una derrota para el Ejecutivo la declaración de inconstitucionalidad de la totalidad del artículo relacionado a la restitución a privados por RCA anulada.

Aún así, Quiroz vio el vaso medio lleno.

“Está compensada con otras normas que sí se aceptaron, como por ejemplo los límites a la retención de los proyectos por medidas cautelares, que se estableció en seis meses. Eso provee también un elemento muy relevante de certeza en materia de permisos ambientales ”, sostuvo la autoridad.

Microrelocalizaciones acuícolas

Consultado por el tema de las microrelocalizaciones de las concesiones acuícolas, que el TC declaró contrarias a la Constitución, Quiroz dijo que esperarán a ver la sentencia del tribunal para analizar si existen elementos en las consideraciones de materia constitucional que puedan ser subsanadas en una redacción distinta.

Y en este punto, dirigió el mensaje específicamente a los trabajadores del sur de Chile, señalando que si no se avanza de manera legislativa en esta materia se hará por gestión.

“Si no es esta medida, serán otras de gestión, pero no seremos ni somos indolentes ante el retraso en las decisiones. Así que, si no se va por acá, bueno, se tendrán que redoblar los esfuerzos en materia de gestión, en materia de aceleración de evaluaciones, pero vamos a ir hacia allá. Tranquilo”, afirmó.

¿Cuándo se promulgará la megarreforma?

Pese al retraso que supone la resolución del Tribunal Constitucional, el jefe de la billetera fiscal ya se fijó un horizonte para la promulgación de la iniciativa y su puesta en marcha.