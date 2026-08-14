De “un triunfo del planteamiento del gobierno” a “de dulce y agraz”: las reacciones políticas a decisión del TC por la megarreforma

Santiago 23 de enero 2025. El Tribunal Constitucional revisa la admisibilidad de los requerimientos de destitucion contra la senadora Isabel Allende. Javier Salvo/Aton Chile

Diversas reacciones provocó en el mundo político el acuerdo tomado por el pleno del Tribunal Constitucional respecto a los artículos de la megarreforma impugnados por senadores y diputados de la oposición.

Y es que finalmente el reclamo respecto a la invariabilidad tributaria finalmente fue acogido parcialmente, lo que mantendría en términos generales el estatuto, manteniéndose principalmente para grandes proyectos de inversión.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en su totalidad la norma que establecía el derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Lo mismo también ocurrió respecto al apartado de relocalización de concesiones de acuicultura, en particular sobre las llamadas “micro-relocalizaciones”.

Santiago, 13 de Agosto del 2026. El Tribunal Constitucional (TC) escucha los alegatos de las partes en la causa por los tres requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que fueron declarados admisibles. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

De “un triunfo del planteamiento del gobierno” a “de dulce y agraz”

Desde el oficialismo enfatizaron que acatarían el fallo y destacaron lo determinado respecto a la invariabilidad tributaria.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, destacó que “ en lo medular la invariabilidad tributaria se mantiene inalterada y, por lo tanto, esto es un triunfo del planteamiento del gobierno ”.

“En lo relativo a la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental, la RCA se declara inconstitucional. Tendremos que conocer los motivos de esa declaración. Lo mismo respecto a las microrelocalizaciones, que evidentemente eso va a tener impacto en la salmonicultura”, añadió el legislador.

06-07-2026 DIEGO SCHALPER FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En la misma línea, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero (REP), enfatizó que el fallo se respeta y valoró que se mantuviera el grueso de la invariabilidad tributaria.

“ El TC habló claro, la invariabilidad tributaria por 10, 15 y 20 años fue declarada constitucional. Chile podrá ofrecer a los inversionistas certeza jurídica y reglas tributarias claras para volver a atraer inversión . Lamento que no prosperaran la indemnización por RCA anulada y las micro-relocalizaciones acuícolas. Pero lo sustantivo de esta gran reforma permanece. El Proyecto de Reconstrucción Nacional será ley y Chile volverá a ser grande otra vez”, destacó.

27-05-2026 AGUSTIN ROMERO FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Fuera del oficialismo, la diputada Paulina Muñoz (PNL) destacó que “ no se tocó el corazón de la invariabilidad tributaria ”.

“Eso es importantísimo porque necesitábamos eso para dinamizar nuestra economía. Si se acotó efectivamente, pero quedaron grandes proyectos dentro y eso es una muy buena noticia para el país”, destacó.

Mientras tanto, sobre los apartados medioambientales consideró que resulta “una mala noticia” el resultado.

“Durante los últimos 15 años solamente se han aprobado dos solicitudes de microrelocalizaciones de 2000. O sea, vamos a seguir exactamente igual y estas afectan de forma importante a una de las actividades más importantes que tiene el país: la salmonicultura”, lamentó.

01-07-2026 PAULINA MUOZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La oposición por su parte valoró también los triunfo que tuvo en el Tribunal Constitucional, en particular aquellos referidos al plano ambiental.

“Valoramos en parte la decisión del Tribunal Constitucional de acoger algunos aspectos de estos requerimientos que como oposición hemos presentado porque consideramos que aspectos de la megarreforma de este gobierno son abiertamente inconstitucionales. Le decimos fuerte y claro al gobierno que en esta materia teníamos razón y no nos escucharon”, señaló el presidente del PPD, Raúl Soto.

Por su parte, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aunque valoró que se declararan inconstitucionales los apartados de permisos ambientales, lamentó también que no se haya acogido lo referido a la invariabilidad tributaria.

“ El gobierno de José Antonio Kast legisla para los más ricos y contra las familias trabajadoras, por tanto es lamentable que este pésimo proyecto haya avanzado en el Congreso , ahora quienes aprobaron ¿Qué explicaciones le darán lo país cuando se agudice el déficit fiscal?”, añadió la parlamentaria.

3 JUNIO 2026 DIPUTADA DANIELA SERRANO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Desde la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores calificó “de dulce y agraz” el resultado en el Tribunal Constitucional.

“ Se recogieron varios asuntos ambientales que son importantes, pero lo de la invariabilidad tributaria, particularmente, casi no se tocó . Así que de dulce y agraz con lo resuelto, y es lo que tenemos. Lamentablemente no tenemos todos los votos en el Congreso como para poder frenar algunas materias que nos parecen peligrosas para Chile”, explicó.