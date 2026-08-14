La Moneda alista ceremonia de cambio de gabinete por salida de Duco de Ministerio del Deporte

El gobierno se encuentra afinando los últimos detalles para una nueva ceremonia de cambio de gabinete, que se realizará cerca del mediodía de este viernes en el Salón Montt Varas de La Moneda.

El acto, en principio, solo responde al ajuste ministerial derivado de la remoción de Natalia Duco del Ministerio del Deporte, tras su polémica respuesta a la Contraloría por la denuncia de mal uso de auto fiscal.

La salida se selló este jueves, luego que la exatleta fue citada en horas de la tarde al Palacio para dar explicaciones sobre lo sucedido, en medio del malestar que generó el reportaje de La Tercera que reveló la respuesta que la exlanzadora entregó al órgano fiscalizador mediante un documento emitido por el subsecretario Andrés Otero.

A raíz de esto, el Presidente José Antonio Kast le solicitó la renuncia a Duco y también al subsecretario.

Es que en dicho oficio se descarta el mal uso de medios públicos en una actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, y se explica el motivo de la cita como “una reunión de trabajo”.

La versión se vio complicada con la revelación de un video en el mismo reportaje, donde se puede ver a los miembros del gabinete, incluida la entonces ministra Duco, en un asado con karaoke y diversas bebidas.

Al cierre de esta nota, La Moneda todavía no había dado a conocer quien asumirá en Deporte en reemplazo de la exlanzadora.