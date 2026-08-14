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    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    El mediocampista recibirá múltiples distinciones luego de confirmar que dejará la actividad una vez finalice la actual temporada.

    Por 
    Matías Parker
     
    Julián Concha
    JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Marcelo Díaz anunció su retiro. La actual temporada será su última como futbolista profesional. Dejará la actividad en Universidad de Chile, el club que lo formó y por el que siempre ha declarado su amor.

    “Me voy vacío. Entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil. Nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera. Empecé en las divisiones inferiores de Universidad de Chile siendo apenas un niño y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”, sostuvo el mediocampista en un emotivo mensaje que publicó a través de sus redes sociales.

    La U también escribió un mensaje para despedirlo: “Nuestro ídolo y capitán Marcelo Díaz informó la importante decisión de dar por finalizada su exitosa carrera futbolística a final de la presente temporada 2026”, indicó el club.

    “Formado en la U desde sus categorías inferiores, subió al primer equipo en 2004 con 17 años y se estrenó de azul en la campaña 2005. Con grandes condiciones técnicas, calidad, disciplina y liderazgo, se transformó en un jugador especial, que dejó una huella imborrable en el Club”, añadió.

    Las distinciones para Marcelo Díaz

    El final de la temporada significará el cierre de la carrera de Díaz, pero no el final de su vínculo con la U. Con los azules alcanzó el carácter indiscutible de ídolo. Disputó, hasta ahora, 192 partidos, y consiguió siete títulos: cuatro ligas, una Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana. En este último, la estrella más importante de la historia de la institución, fue pieza clave del esquema de Jorge Sampaoli

    A su estatus como referente, se suma su reconocida adoración por el club de sus amores: “Eres verdaderamente, junto a mis hijos, el amor de mi vida, el amor más puro que se puede sentir, el amor más real que puede existir. Una mezcla de locura, pasión y sentimiento inigualable, inexplicable e inentendible. Te amé, te amo y te amaré toda la vida. Te respeto y te respetaré más allá del horizonte”, escribió el propio Díaz en el aniversario 199° de la U, en mayo pasado.

    Precisamente, en el año del centenario de Universidad de Chile, el club planea una serie de actos con Marcelo Díaz como eje, tal como lo fue en la mitad de la cancha en sus mejores años.

    La planificación se viene construyendo hace un tiempo. Si bien el mediocampista anunció su retiro este jueves, ya lo había comunicado puertas adentro, al menos en el plano dirigencial.

    Es por ello que el club estudiantil comenzó una planificación para despedir a el volante, considerado como un ídolo de la institución.

    La U planea organizar una masiva despedida en el Estadio Nacional, replicando lo realizado recientemente por otros referentes como Walter Montillo en 2025 o José Rojas en 2026. La convocatoria, por el estatus del protagonista, se espera que sea aún mayor.

    No obstante, no es el único plan en la agenda de Universidad de Chile, ya que el equipo estudiantil pretende instaurar un cargo de cara al centenario.

    La U erigirá a Marcelo Díaz como embajador del club por los 100 años. Será una especie de emblema de la institución azul en una temporada que estará marcada por múltiples actos y celebraciones. Ahí, él también recibirá numerosos reconocimientos por su trayectoria y vínculo con el club.

    Volver a la U no fue fácil, pero siempre supe que sería mi último destino”, aseguró al anunciar su despedida.

    En lo más cercano, en tanto, el club estudia homenajear al volante en el duelo ante Colo Colo, que se jugará el próximo domingo en el Estadio Nacional.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalUniversidad de ChileLa UAzul AzulMarcelo DíazCecilia PérezManuel MayoCentenario

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