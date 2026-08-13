Marcelo Díaz anuncia su retiro. El volante, figura histórica de Universidad de Chile, con la que logró la Copa Sudamericana de 2011, además de múltiples títulos a nivel criollo, y de la Roja, por tratarse de uno de los integrantes del plantel que en 2015 alcanzó la Copa América, el primer título internacional de la Selección, y luego la Copa América Centenario, terminará su carrera a fines de la actual temporada.

Carepato se formó en los azules. Después de un paso por Deportes La Serena, alcanzó la consolidación con la llegada de Jorge Sampaoli, quien lo transformó en volante defensivo. Ese reposicionamiento fue clave. Tanto como la figura del casildense, quien luego le sacó su mejor rendimiento en los laicos como en la Selección.

Figura en la U y campeón de América con la Roja: Marcelo Díaz le pone fecha a su retiro del fútbol

El anuncio se produce en un año que el mediocampista considera emblemático. “Ha sido un viaje hermoso, que coincidentemente en el año 21 llega a su fin. Gracias a todos quienes fueron parte de este maravilloso sueño”, expresó a través de su cuenta en Instagram, la plataforma que eligió para anunciar la trascendente determinación. El 21 es número que ha ocupado en los principales momentos de su trayectoria, tanto en la U como en la escuadra nacional.

El mediocampista entrega un sentido mensaje. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Estoy próximo a cumplir 40 años. Llevo más de 21 años jugando al fútbol de manera profesional y sin descanso alguno y, hoy, con la tranquilidad de haber entregado hasta la última gota, quiero anunciar que esta será mi última temporada como futbolista profesional”, sostiene.

“Siempre les dije a mis compañeros y a los trabajadores de cada lugar donde estuve que cuando me retirara mi única misión era que me recordaran por haber sido una buena persona. El mayor logro es haber hecho realidad el mayor sueño que tuve desde niño: ser futbolista profesional. Ese sueño se transformó día a día en mi máximo orgullo”, añade. “Me voy vacío. Entregué todo lo que tenía. No es una decisión fácil. Nunca lo es cuando algo ha sido tu vida entera. Empecé en las divisiones inferiores de Universidad de Chile siendo apenas un niño y hoy, 30 años después, me despido con el orgullo de ser su capitán”, sostiene, antes de recordar una trayectoria que también lo tuvo en La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, Libertad, Audax Italiano y la Roja.

“De todos los regalos que me dio este deporte, el más grande, sin dudas, fue la gente que crucé en el camino. Mis compañeros de una generación irrepetible, con la que tuvimos la fortuna de ser bicampeones de América y jugar un Mundial”, valora.

Después de aquilatar su condición de capitán azul, también se detuvo en la posibilidad de realizar la última parte de su carrera en el club de sus amores. “Volver a la U no fue fácil, pero siempre supe que sería mi último destino”, graficó.

Un final tormentoso

Al margen de las grandes experiencias que Díaz valora en su alocución, hay que consignar que tanto en la Roja como en la U vivió finales tormentosos. En la Selección, por ejemplo, fue responsable en el gol de Alemania que le terminó costando el título de la Copa Confederaciones, un logro que habría coronado un ciclo inolvidable.

En la U, la que lo terminó salpicando fue la contingencia: el mediocampista defendió la gestión de Michael Clark al mando de Azul Azul. El empresario, hoy, es uno de los formalizados en el caso Sartor.