El crudo diagnóstico de Marcelo Díaz tras el inicio del Mundial por la ausencia de la Roja: “No lo merecíamos”.

El inicio del Mundial volvió a poner en discusión la ausencia de la Roja. En ese contexto, Marcelo Díaz analizó el presente de la Selección. “Es extraño no ver a Chile, sobre todo habiendo tenido tantos cupos. Creo que no hicimos las cosas muy bien para haber estado ahí y no lo merecíamos realmente. Ojalá que haya un cambio real y que sí podamos acceder a un próximo Mundial”, señaló el volante de la U.

“Ojalá que la nueva etapa que viene sea muy exitosa y podamos llegar a un Mundial”, insistió.

Consultado sobre los candidatos al título, Carepato se inclinó por Argentina. “A mí me gusta mucho. Son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo en su fila y tienen un gran plantel. Pero a todas esas selecciones les guardo un cariño tremendo y obviamente que voy a apostar para que lleguen muy lejos”, comentó.

Marcelo Díaz tuvo una última aparición con la Roja en la era Gareca. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Los recuerdos de la Generación Dorada

Díaz también recordó el ciclo que llevó a Chile a disputar el Mundial de Brasil 2014 y posteriormente a conquistar las Copas América de 2015 y 2016. “Muy orgulloso de ver esos partidos donde estuvimos y la trascendencia que tuvo ese Mundial de 2014, sobre todo escuchar de repente los himnos en videos que están guardados”, indicó.

Además, destacó el significado personal que tuvo aquella participación. “Los recuerdos son maravillosos. Es el último Mundial que jugamos, obviamente fue el primero a nivel profesional y adulto que jugué. Haber sido partícipe me genera mucho orgullo”, declaró.

Finalmente, el exseleccionado analizó el éxito de ese período. “Jugábamos casi todos en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores y un entrenador muy bueno también. Se juntaron muchísimas cosas e hicieron que Chile pudiera jugar un Mundial e ir a competir, porque así fue. Se juntó toda una generación, se metió a la juguera y creo que resultó ser, para mí, la mejor generación del fútbol chileno en la historia”, sentenció.