Claudio Bravo revela la especial petición de los futbolistas de México en pleno partido en el histórico 7-0 de la Roja.

Mexico comenzó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el estadio Azteca. El resultado tuvo un significado especial para el Tri, ya que puso fin a una racha de siete partidos inaugurales de las Copas del Mundo sin triunfos.

El estreno del combinado norteamericano fue analizado en el canal de televisión ESPN. Ahí, Claudio Bravo, quien tras su retiro del fútbol oficia como comentarista, recordó uno de los enfrentamientos más recordados entre Chile y México: la goleada por 7-0 que la Roja consiguió en los cuartos de final de la Copa América Centenario de 2016.

El excapitán de la selección chilena rememoró las consecuencias que tuvo aquella derrota para el equipo azteca. “¿Supieron que México, después de esa derrota, estuvo con ayuda psicológica?”, comentó en el panel.

Alexis Sánchez anotó el tercer gol de Chile ante México. PHOTOSPORT/MEXSPORT

El partido disputado el 18 de junio de 2016 en el Levi’s Stadium de Santa Clara marcó una de las mayores goleadas en contra para la historia de la selección mexicana. Chile avanzó a las semifinales con anotaciones de Edson Puch y Eduardo Vargas, quienes marcaron dos y cuatro goles, respectivamente, mientras que Alexis Sánchez también aportó con un tanto.

Bravo también reveló una situación ocurrida durante el desarrollo de aquel encuentro, cuando la diferencia en el marcador ya era amplia a favor del equipo dirigido en ese entonces por Juan Antonio Pizzi.

“Recuerdo que nos pedían ‘por favor’, que bajáramos el pie del acelerador”, señaló el exportero.

Hoy, diez años después, la victoria sobre Sudáfrica le permitió a México comenzar con el pie derecho su tercer Mundial como anfitrión.