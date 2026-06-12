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    “Somos un poco extraños”: el exótico cargamento de pescado y queso que lleva la Noruega de Haaland al Mundial

    Los escandinavos aterrizaron en Estados Unidos con su propia provisión de alimentos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Erling Haaland en un entrenamiento de Noruega. Foto: @NoruegArg.

    Una cosa es sentirse como en casa y la otra es caer en lo excéntrico. Y esto último fue lo que le pasó a la delegación de Noruega de cara al Mundial que comenzó este jueves 11 de junio.

    Es que los escandinavos no escatimaron esfuerzos para mantener la dieta que llevan en Europa y trasladaron hasta Estados Unidos un exótico cargamento de comida. La selección vikinga llegó con 300 kilos de pescados, 116 kilos de queso marrón y 6 mil naranjas.

    “Somos un poco extraños. Queremos lo que creemos que es bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles, para poder servirlos cuando realmente importa... Es algo de lo que nos enorgullecemos”, relató uno de los chef contratados para la ocasión -Aron Espeland- al diario noruego VG.

    Luego, agregó que la idea es que Erling Haaland, Martin Odegaard y el resto del equipo “coman lo que siempre han comido” y para ello, se armó un menú de cuatro comidas diarias, donde los futbolistas acceden a un tenedor libre que contiene papas, pasta y arroz como base, pescado y pollo en la sección proteínas y también un poco de carne para los más mañosos.

    “Poder estar en Estados Unidos y decir: ‘de hecho, conozco a la persona que recogió estos tomates o a quien pescó este fletán’, es realmente genial”, reveló Espeland. El mismo que contó que para trasladar semejante cantidad de comida, se hicieron pedidos escalonados a sus proveedores en el Viejo Continente.

    “Me gusta la presión”

    Noruega vuelve a un Mundial tras 28 años de ausencia y lo hace de la mano de uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland. El jugador del Manchester City sabe que todas las miradas se posarán sobre él cuando los escandinavos salten a la cancha y no rehuye a las expectativas.

    “Desde que debuté internacionalmente en 2019, mi gran objetivo ha sido llevar a Noruega a una Copa del Mundo... Se que hay mucha presión sobre mí, pero me gusta la presión”, señaló antes de viajar a la cita planetaria.

    Evento en el que se dará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, pues Haaland y compañía cerrarán la fase de grupos ante la Francia de Kylian Mbappé (26 de junio), pero antes debutarán con Irak el martes 16 de este mes y el lunes 22 se medirán ante Senegal.

    Más sobre:MundialMundial 2026NoruegaErling HaalandFútbolFútbol Internacional

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