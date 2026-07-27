Lista de Martínez reactiva campaña por presidencia del FA: suma respaldo de alcaldes y lidera encuentro programático

La lista “Un Frente Amplio para Chile”, encabezada por la presidenta del partido, Constanza Martínez, reactivó su campaña rumbo a las elecciones internas, tras cinco días de receso.

El hito central fue el Encuentro Abierto de la lista, realizado este domingo, que convocó de forma online a cerca de 360 militantes. La actividad incluyó ocho grupos de discusión para nutrir el programa con el que competirán en los comicios. El programa surgido de este encuentro será presentado esta semana.

En la instancia, Martínez vinculó la respuesta del gobierno a la emergencia reciente con su diagnóstico político: “Cuando vimos esta semana a los alcaldes y alcaldesas, sin motobomba, sin capacidad de poder ir en respuesta a sus vecinos, cuando el compañero de Monte Patria, Cristian Herrera, tuvo que él solo parar de nuevo el puente porque no llegaba ayuda del Estado, se notó que la desigualdad no solo cambia la vida, sino que también degrada la democracia”.

La timonel del partido agregó que la lista busca representar el mandato definido en el Congreso Ideológico: “Somos un partido de izquierda, ecologista, feminista, que quiere resolver el problema del desarrollo, quiere articularse con otras fuerzas, quiere escuchar a los sindicatos, quiere estar ahí donde no hay organización todavía”.

El secretario general del partido, Andrés Coublé, en tanto, sostuvo: “Nuestro trabajo territorial no es un complemento, es el corazón de este proyecto. En todas las regiones estamos escuchando a los militantes y a las comunidades para construir un partido que esté presente donde antes no llegaba la política. Frente al retroceso que impulsa el gobierno de Kast, la respuesta no es solo resistir, es organizarnos con fuerza desde los territorios y prepararnos para que la oposición vuelva a gobernar, porque Chile no puede perder su dignidad”.

El exministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien disputa la Secretaría Ejecutiva, señaló: “Como Frente Amplio tenemos el deber de ofrecerle al país un nuevo horizonte de prosperidad. No basta con oponernos al proyecto regresivo de Kast; nuestra tarea es construir una alternativa de desarrollo sostenible. Vamos a superar el modelo extractivo con una economía justa, donde la riqueza se quede en los territorios que la producen y las personas puedan trabajar en lo que se formaron. Y este camino no se define entre cuatro paredes: lo haremos escuchando y construyendo desde las regiones, junto a los gobiernos locales y las organizaciones sociales”.

Entre los asistentes al encuentro estuvo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien manifestó su apoyo a la conducción de Martínez y Coublé: “Están permanentemente levantando la reflexión de los municipios y defendiendo nuestra agenda, que es algo bien distinto de lo que ven otros alcaldes de otros partidos. No todos los partidos políticos le dan al municipalismo, a sus liderazgos locales, a la pega comunal, la relevancia que nosotros le damos en el Frente Amplio (...) en entender que las reflexiones que se da en espacios locales también tienen validez política, también pueden ponerse sobre la mesa y sopesar con las que se hacen desde otros espacios que son igualmente necesarios y válidos”.

También participaron de la jornada abierta la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann; el ex delegado presidencial regional Gonzalo Durán; los diputados Gonzalo Winter, Ignacio Achurra, Jaime Bassa y Constanza Schonhaut; las ex autoridades de gobierno Javiera Toro y Francisca Gallegos; y el exsenador Juan Ignacio Latorre.