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    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    Con figuras como la actriz mexicana Itatí Cantoral y la venezolana Gabriela Spanic, la compañía tecnológica se une a Televisa para “reinventar” el melodrama clásico en un formato de 14 episodios cortos pensados para redes sociales.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    Las cachetadas, los secretos familiares y las herencias malditas están de regreso. Pero ahora abandonan el viejo televisor del living para instalarse directamente en la pantalla del celular.

    Apple acaba de estrenar Nido de Villanas. Se trata de una micronovela de 14 capítulos en formato vertical producida junto a Televisa y grabada en su totalidad con un iPhone 17 Pro.

    La trama va directo al grano y arranca con la muerte del patriarca Don Cristóbal, interpretado por el mexicano Omar Fierro. Su repentina ausencia desata una guerra feroz por la fortuna de la familia Iturribiaga entre cuatro mujeres dispuestas a cualquier bajeza para quedarse con el dinero.

    Para darle peso a una historia de veneno y confianzas rotas, la producción reclutó a la verdadera realeza del género: además de Cantoral y Spanic, las actrices mexicanas Ela Velden y Mariana Torres lideran el elenco, acompañadas por actores como Luis Fernando Peña y Carlos Said.

    Aunque los portales de tecnología también ponen entre los roles protagónicos al iPhone 17 Pro.

    El iPhone al servicio del drama

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    El gran gancho de este experimento es la propuesta técnica. La serie busca demostrar que los teléfonos móviles de la actual generación de Apple pueden emular el estándar de calidad de la televisión tradicional.

    El equipo de rodaje utilizó las herramientas avanzadas del teléfono de la manzana para lograr una textura cinematográfica. Durante las grabaciones sacaron partido al formato Log para la corrección de color profesional, el modo Cine para los enfoques selectivos y la resolución 4K con tecnología Dolby Vision.

    El uso de funciones como el zoom de calidad óptica de hasta 8x y el modo Acción permiten reforzar el dramatismo característico de este tipo de historias.

    Detrás de cámaras el proyecto cuenta con nombres pesados de la industria audiovisual. El guion lleva la firma de Gustavo Bracco (La jefa, Bajo el mismo cielo, Vuelve a mí), la dirección quedó en manos de Salvador Espinosa (Club de cuervos) y la dirección de fotografía fue obra de Alexis Zabé, quien antes ya había puesto a prueba los equipos de Cupertino en el cortometraje El lazo de Petra.

    Además, la fotógrafa SeoJu Park fue la encargada de retratar a las protagonistas con el mismo dispositivo para la campaña visual.

    Los 14 episodios tienen una duración de entre uno y tres minutos. Ya están disponibles de manera gratuita a través del canal de YouTube de Apple México y en la plataforma de streaming Vix.

    Lee también:

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